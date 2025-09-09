Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. September 2025

Namenstag

Nikolaus

Historische Daten

2024 - In einem TV-Duell liefern sich die damaligen US- Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump heftige Wortgefechte. Laut Blitz-Umfragen schlägt sich die Demokratin Harris besser.

2020 - Ein bundesweiter Probealarm erweist sich auch wegen technischer Probleme als Fehlschlag. Vielerorts gibt es keine Sirenen mehr.

2010 - Berlin hat jetzt nach dem Vorbild in Hollywood einen "Walk of Fame", auf dem prominente Filmschaffende mit einem Stern verewigt sind. Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) schneidet am Boulevard der Stars am Potsdamer Platz das Goldene Band durch.

1990 - In Yamoussoukro an der Elfenbeinküste weiht Papst Johannes Paul II. den bis dahin größten Kirchenbau Afrikas ein. Die Basilika "Notre Dame de la Paix" ist eine klimatisierte Kopie des Petersdoms in Rom.

1960 - Barfuß läuft der Äthiopier Abebe Bikila in Rom zum Marathon-Olympiasieg und zur ersten Goldmedaille für Subsahara-Afrika.

Geburtstage

1960 - Colin Firth (65), britischer Schauspieler ("A Single Man", "The King’s Speech")

1960 - Harald Krassnitzer (65), österreichischer Schauspieler ("Tatort"-Ermittler Moritz Eisner, Serienrolle in "Der Winzerkönig")

1945 - José Feliciano (80), amerikanischer Sänger und Musiker ("Light My Fire", "Rain", "Che Sera")

1890 - Franz Werfel, österreichischer Schriftsteller (Roman "Die vierzig Tage des Musa Dagh", Theaterstück "Jacobowsky und der Oberst"), gest. 1945

Todestage

2020 - Diana Rigg, britische Schauspielerin (Rolle der Emma Peel in der TV-Serie "Mit Schirm, Charme und Melone"), geb. 1938