Von Holger Buchwald

Es ist ein Tag vor Heiligabend. Die letzten Weihnachtseinkäufe sind erledigt. Ganz Heidelberg freut sich auf das Fest, als das Unfassbare geschieht: Kurz vor 17.30 Uhr betritt Karl-Heinz B. (51) das "Lamm-Zentrum" in der Kleingemünder Straße in Ziegelhausen, in dem sich auch die Kinderarztpraxis von Astrid und Udo Frederking befindet. Zwei Stunden später sind die beliebten Mediziner und ihre Arzthelferin Karin Reuther (24) tot. Sie wurden von Karl-Heinz B. brutal erdrosselt.

Zehn Jahre ist es her, dass der Dreifachmord von Ziegelhausen die gesamte Region in eine regelrechte Schockstarre versetzte. 39 Tage lang suchte die Kriminalpolizei nach dem Täter. Nach und nach wurden damals mehr Details dieses wohl schrecklichsten Verbrechens in der Heidelberger Nachkriegsgeschichte bekannt, doch lange fehlte den Ermittlern die "heiße Spur". Erst als Karl-Heinz B. am 30. Januar 2003 in seiner Wohnung in den Mannheimer U-Quadraten festgenommen wurde, stand fest: Der Dreifachmörder hatte das Ehepaar Frederking und Karin Reuther zufällig ausgesucht. Zwischen dem Täter und seinen Opfern gab es keine Beziehung.

Es waren nicht gerade die idealen Voraussetzungen für einen Ermittlungserfolg. Und trotzdem gelang es der Heidelberger Kripo in kriminalistischer Feinarbeit, den Täter zu überführen. Schnell war klar, dass der Dreifachmörder mit den erbeuteten Scheckkarten an einem Geldautomaten in Mannheim 1000 Euro abgehoben hatte. Das rote Seil, mit dem er seine Opfer gefesselt und erdrosselt hatte, und die Handschellen, die er am Tatort benutzt hatte, erhärteten den Verdacht, dass der Täter in der Quadratestadt wohnt. Seine Vorliebe für die seltenen Braniff-Zigarillos wurden Karl-Heinz B. schließlich zum Verhängnis. Am Tatort hatte er einige Kippen mit seiner DNA hinterlassen. Und als die Ermittler an Mannheimer Kiosken gezielt nach Braniff-Rauchern Ausschau hielten, wurden sie auch auf Karl-Heinz B. aufmerksam. Als er gerade neue Zigarillos kaufen wollte, wurde er von der Betreiberin des Karstadt-Kiosks als einer ihrer Stammkunden identifiziert.

Knapp neun Monate nach der schrecklichen Tat wurde Karl-Heinz B. wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heidelberg stellte die "besondere Schwere der Schuld" fest, das heißt, er hat keine Chance, nach 15 Jahren Haft entlassen zu werden. Aus Datenschutzgründen will das baden-württembergische Justizministerium seinen derzeitigen Haftort nicht verraten. Nur so viel ist zu erfahren: Er lebt und sitzt immer noch im Gefängnis. In der Justizvollzugsanstalt Mannheim sei er jedoch schon lange nicht mehr.

Was genau in der Kinderarztpraxis geschah, wird wohl für immer Karl-Heinz B.s Geheimnis bleiben. Während des Prozesses machte er von seinem Schweigerecht Gebrauch. Und so wurde vor Gericht nur sein siebenseitiges Geständnis verlesen, das er bereits vor seiner Verhaftung verfasst hatte, wohl wissend, dass er über seine DNA überführt werden wird. Darin schreibt B., dass er Ziegelhausen als "abgelegenen Stadtteil" kenne und er die Idee hatte, seine "kümmerliche Sozialhilfe für ein besseres Weihnachtsfest mit einem kleinen Raubüberfall auf einen Arzt aufzubessern." Als er einige Tage vor der Tat zu Fuß durch Ziegelhausen ging, habe er das Lamm-Zentrum entdeckt, in dem drei Ärzte ihre Praxen hatten. Daraufhin habe er das Plastikseil, die Handschellen und Handschuhe gekauft, sowie eine Sonnenbrille und einen breiten Schal, um sein Gesicht zu vermummen. Auf der Fahrt nach Heidelberg habe er sich bereits so viel Mut angetrunken, dass er sich an den Tattag kaum erinnern könne. Er wisse nur noch, wie er am Bismarckplatz leere Flaschen entsorgt habe. Erst am nächsten Morgen sei er in seinem Bett aufgewacht, schrieb B. in seinem Geständnis. In seiner Jacke seien 1000 Euro und drei EC-Karten der Familie Frederking gewesen.

In Anbetracht des stark übergewichtigen, gehbehinderten und äußerst gewöhnlichen Karl-Heinz B. blieb der Dreifachmord für die vielen Prozessbeobachter unbegreiflich. Wie konnte solch ein ungelenker Mann drei gesunde Menschen erdrosseln? Die damalige Oberstaatsanwältin Elke O'Donoghue glaubte, dass er seine Opfer mit einer Pistole bedroht hatte und sie sich gegenseitig an die Heizung fesseln mussten. Die Richter waren der Überzeugung, dass er die drei Menschen tötete, um seinen Raubüberfall zu vertuschen. Bei der Tat sei ihm wahrscheinlich seine Maskierung verrutscht, und er habe befürchtet, wiedererkannt zu werden.

Was auch zehn Jahre danach noch bleibt, ist die Trauer um die Opfer. Um die junge Arzthelferin Karin Reuther, die so früh aus dem Leben gerissen wurde. Um die beliebten Mediziner, von denen ganz Heidelberg mit einer bewegenden Trauerfeier Abschied nahm. Freunde, Bekannte, Weggefährten und ehemalige Patienten der Frederkings treffen sich am vierten Adventssonntag zu einer Gedenkfeier in der Ziegelhäuser Versöhnungskirche. In der etwa einstündigen Veranstaltung spielen und singen Musikfreunde des passionierten Cellisten Udo Frederking Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Purcell, Brahms und Mozart. Außerdem wird der damals in der Gemeinde tätige Pfarrer Herbert Burger sprechen. In der Einladung heißt es: "Zuhörer, die diese warmherzigen und engagierten Menschen kannten, sind herzlich willkommen."

Info: Die Gedenkfeier findet am Sonntag, 23. Dezember, um 16 Uhr in der Versöhnungskirche Ziegelhausen, Mühlweg 10, statt.