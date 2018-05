Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. "Mit dem Rad zur Arbeit" heißt eine bundesweite AOK-Mitmachaktion in Kooperation mit dem ADFC. Wer in der Zeit zwischen 1. Mai und 31. August an mindestens 20 Tagen auf dem Weg zur Arbeit das Fahrrad nutzt, kann allein oder als Team an Verlosungen teilnehmen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich über 1800 Radler aus dem Rhein-Neckar-Raum an der Aktion. Auch Nutzer von Pedelecs können teilnehmen und es ist möglich, Rad und öffentliche Verkehrsmittel zu kombinieren. Wer dabei sein möchte, kann sich online unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de registrieren.

Die regionale Auftaktveranstaltung fand zum ersten Mal außerhalb Heidelbergs statt - und zwar in der Kantine der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch. "Arbeitnehmer, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, sind durchschnittlich zwei Tage pro Jahr weniger krank", freut sich Klaus Fabian, AOK-Koordinator der Aktion.

Auch Michael Fröhlich vom ADFC Heidelberg/Rhein-Neckar will Berufspendler dafür gewinnen, mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren: "Sie tun damit etwas für ihre Gesundheit, für die Verkehrsentlastung und für die Umwelt", betont er.

Mit einer Ausstellung mitten in der Kantine, die sich zur Mittagszeit schnell füllt, wird fürs Radfahren geworben. Die AOK präsentiert Infomaterial über die Aktion, der ADFC bietet kostenlose Helmberatung und lokale Fahrradhändler stellen Räder aus.

Die Heidelberger Druckmaschinen AG nutzt ausrangierte Spinde als Stellwand, um das neu entwickelte werkseigene Konzept "Wiebike" vorzustellen. Koordinator Alexander Berger erläutert das Konzept: Mussten Radfahrer bisher ihr Rad vor dem Werksgelände abstellen und über das weitläufige Gelände laufen, können sie jetzt zwischen drei neu geschaffenen Schleusen wählen und direkt zu ihrem Arbeitsplatz radeln. Verschwitzt ankommen ist auch kein Problem, denn Umkleiden, Duschen und Spinde sind im Unternehmen genügend vorhanden. Die Fahrradschleusen funktionieren nur mit einem individuellen Chip fürs Fahrrad in Kombination mit dem Werksausweis. So sind auch hochwertige Räder optimal gesichert.

2700 der aktuell 4300 Mitarbeiter am Standort wohnen innerhalb eines Radiusses von zehn Kilometern um das Unternehmen. Dazu kommen demnächst noch die 1000 Mitarbeiter aus Heidelberg, die künftig im neuen Innovationszentrum arbeiten werden. Zehn Kilometer seien eine gute Strecke für die Gesundheitsförderung, betont Berger. Zudem verfügten immer mehr Mitarbeiter über ein Pedelec.

Um Gefahren zu vermeiden, hat das Unternehmen für das Werksgelände eine Verkehrskonzeption entwickelt. Im Logistikbereich hinter der Lkw-Pforte gilt ein Fahrradverbot. Auf der Parallelstraße wurde eine Fußgänger- und Fahrradzone eingerichtet und weiter vorn gibt es einen Straßenabschnitt, der als Fahrradstraße deklariert wurde.

Laut Berger haben sich innerhalb weniger Tage schon 200 Mitarbeiter registriert. Einer von ihnen ist Amadeo Rieger. Er arbeitet seit 20 Jahren für die Heidelberger Druckmaschinen und genießt per Pedal die reizvolle Strecke von Bad Schönborn durch das Waldgebiet Hochholz direkt zur Fahrradschleuse - abseits des allmorgendlichen Verkehrs auf den Hauptzufahrtsstraßen. Er hat sich gleich gemeldet, als es darum ging, den Kollegen geeignete Radrouten zu empfehlen.

Seine und weitere Routenempfehlungen sollen in eine betriebliche Fahrradkarte eingehen, die natürlich auf den eigenen Druckmaschinen produziert wird.