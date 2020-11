Von Stephanie Kern

Mosbach. Es gibt Tage, da fühlt man den kollektiven Seufzer regelrecht. So war das auch am Freitag, als eine neue Pressemitteilung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg in die Postfächer der Redaktionen und Hochschulen des Landes flatterte. "Online-Lehre ist bis Ende November die Regel, Präsenz kann es nur geben, wo es epidemiologisch verantwortbar und zwingend erforderlich ist, um eine erfolgreiche Durchführung des Studienverlaufs im Wintersemester sicherzustellen", stellte Wissenschaftsministerin Bauer am Freitag klar.

Die Bund-Länder-Beschlüsse vom Mittwochnachmittag haben also auch wieder Einfluss auf den Betrieb an den Hochschulen. Eine entsprechende Corona-Verordnung gab es zwar gestern noch nicht, Wissenschaftsministerin Theresa Bauer wollte aber mit ihrer Presseerklärung vom Freitag schon einmal die Richtung weisen. Das Aussetzen der Präsenzlehre an den Hochschulen betrifft auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach.

"Wir hatten seit dem 1. Oktober eingeschränkte Präsenzvorlesungen. Die müssen nun abgebrochen werden", sagt die Leiterin der DHBW Mosbach, Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann. Die Lehrenden an der Hochschule müssen wieder umplanen, von Hybrid-Semester auf Online-Semester. "Wir hatten das aber ohnehin im Hinterkopf", erklärt Jeck-Schlottmann. Denn das immer rasantere Infektionsgeschehen wurde natürlich auch am Campus in Mosbach beobachtet. Immerhin einen Monat konnten vor allem die Erstsemester das Studentenleben zumindest ansatzweise genießen. "Es war uns wichtig, dass die Erstsemester die Duale Hochschule und auch ihre Kommilitonen kennen lernen", so Jeck-Schlottmann. "Ich denke, sie sind jetzt auch so weit, dass die Distanzlehre funktionieren kann."

Wohlgemerkt: Nur für eine gewisse Zeit, denn obwohl das asynchrone Lernen zu Hause Vorteile biete, lautet Jeck-Schlottmanns Fazit der vergangenen Monate: "Es geht nichts über Präsenz." So könne man zwar bei Online-Vorlesungen Fragen stellen und auch mit Kommilitonen online zusammenarbeiten, den direkten Kontakt könne das aber nicht ersetzen. "Zudem ist die Hochschule ein Ort der sozialen Begegnung", sagt die Professorin. Wenn man die ganzheitliche Entwicklung der Studierenden ins Auge nehme, dann sei der Präsenzunterricht elementar. Die Rückmeldungen der Studierenden bekräftigten das. "Jeder Tag in Präsenz ist ein gewonnener Tag", fasst Jeck-Schlottmann zusammen.

Maximilian Hausknecht ist der (neue) Vorsitzende der Studierendenvertretung der Mosbacher DHBW. Er studiert im dritten Semester angewandte Informatik. Für ihn wird der eigene Schreibtisch nun wieder Fern-Studienort. "Ich lebe mit einem Kommilitonen zusammen in einer Wohngemeinschaft in Mosbach. Von daher können wir uns wenigstens gegenseitig ein bisschen unterstützen." Dennoch habe sich bereits im Frühjahrs-Lockdown einiges für ihn geändert, das droht nun wieder. "Man sieht seine Freunde nicht, muss von zu Hause aus arbeiten, studentisches Leben findet nicht statt", sagt Hausknecht. Der eine Monat (hybride) Präsenzlehre an der DHBW sei "schön" gewesen. "Man hatte wieder den persönlichen Kontakt. Schade, dass das wegfällt." Daneben erlebten die Studierenden durch die Aussetzung des Präsenzunterrichts "einen starken Einschnitt ins Lernen". Hausknecht: "Es lernt sich anders in Präsenz. Man wird nicht durch so vieles abgelenkt, kann leichter Nachfragen stellen."

Ein Aspekt, den auch Gabi Jeck-Schlottmann betont. "Die Arbeitsumgebung und der Arbeitsrhythmus sind in der Präsenzlehre anders", sagt sie. Home-Office und Home-Studium seien nicht für jeden das Richtige. "Wir möchten die Studierenden dadurch nicht verlieren", erklärt die DHBW-Leiterin. Bis jetzt habe man durch den ersten Lockdown noch keine schlechteren Prüfungsergebnisse bemerkt. In dieser Woche will man sich aber im Präsidium darüber beraten, ob es eine "Freischussregelung" für die Studierenden geben soll. Also die Möglichkeit, bei einer Prüfung durchzufallen, ohne dass das Konsequenzen für das weitere Studium hat. "Die Ergebnisse sind nicht schlechter, aber wir merken, dass die Studierenden psychisch erheblich belastet sind", so Jeck-Schlottmann. Im Dezember stehen Prüfungen an, die sollen auch (Stand heute) stattfinden.

Auch Maximilian Hausknecht hofft, dass der einmonatige Lockdown ausreicht, um die Lehre an den Hochschulen im Dezember wieder hoch zu fahren. Kann das Online-Angebot das Studium vor Ort ersetzen? "Definitiv nein!", sagt Hausknecht. "Technisch ist das in meinen Augen zwar alles recht weit fortgeschritten, aber zu Hause lernen ist doch gänzlich anders."