Zur Eröffnung des dauerhaften Impfangebots am Dienstagmorgen in der Wollfabrik in Schwetzingen hatte sich eine lange Warteschlange gebildet, die um das Gebäude herum reichte. Foto: Lenhardt

Von Volker Knab

Schwetzingen. Am ersten Tag der dauerhaften Impfaktion des Rhein-Neckar-Kreises in der Wollfabrik herrscht von Anfang an großer Andrang. Fast alle reihen sich geduldig in die Warteschlange ein. Wer vorher im Internet oder per Telefon einen Termin reserviert hat, kann sich dort ab sofort dienstags, donnerstags und samstags gegen Covid-19 impfen lassen. Für die nächsten zwei Wochen sind aber schon alle Termine vergeben. Bei den Besuchern sorgt das zum Teil für Verärgerung. "Die erzählen überall, man soll sich eine Booster-Impfung geben lassen. Aber Du bekommst nirgendwo einen Termin", klagt Thomas Schmal aus Ketsch. "Ich habe im Internet vergeblich versucht, einen Termin zu bekommen." Daraufhin habe er beschlossen, am Dienstagvormittag persönlich in der Wollfabrik vorbeizuschauen, um einen Termin zu bekommen. Vergebens. "Ich bin abgewiesen worden", erzählt er.

Solche spontanen Besuche sieht das zentrale Anmeldesystem auch nicht vor. Die dauerhafte Impfaktion in der Wollfabrik beginnt am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr. Gut eine Stunde später hat sich vor dem Eingang eine U-förmige Warteschlange gebildet, die um das Gebäude herum bis zum Eingang des angrenzenden Parkhauses reicht. Seit einer halben Stunde tut sich nichts. Es geht kaum vorwärts, aber die Schlange wird auch nicht länger. Die meisten Wartenden haben sich für eine Booster-Impfung angemeldet.

Pro Aktionstag können in dem Veranstaltungshaus nun 200 Menschen geimpft werden. Foto: Lenhardt

"Es ist gut, dass wir hier mit dem Boostern beginnen. Erstimpfungen werden wir aber schon auch haben", erklärt der Leiter des städtischen Ordnungsamts, Pascal Seidel. Die Stadt Schwetzingen hat in den vergangenen Tagen insgesamt 6300 Personen im Alter von über 60 Jahren angeschrieben und über das Angebot in der Wollfabrik informiert. Der große Andrang überrascht Seidel deshalb nicht. Wie der Inhaber der Wollfabrik, Joachim Schulz, geht auch er am Dienstag davon aus, dass die Warteschlange bei den Impfterminen künftig überschaubar bleiben wird.

Schulz ist seit Januar beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises angestellt und hat zwischenzeitlich in den Impfzentren in Weinheim und Patrick-Henry-Village gearbeitet. Die Warteschlange vor der Wollfabrik werde sich schnell abbauen. "Manche kommen eine Viertelstunde zu früh, andere eine Stunde zu spät", weiß Schulz aus eigener Erfahrung im Kreisimpfzentrum in Weinheim. In der Wollfabrik ist lediglich ein Impfteam im Einsatz. Beim Schichtwechsel zwischen 12 und 14 Uhr können vorübergehend auch mal zwei Teams im Einsatz sein.

"Es wird kurze Wartezeiten für dieses niedrigschwellige Angebot geben", verspricht Seidel. Verabreicht werden die Vakzine von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. Den Impfstoff können sich die Impfwilligen bei der Buchung aussuchen. Insgesamt können die mobilen Teams bei der dauerhaften Impfaktion rund 200 Menschen pro Tag impfen – also 600 pro Woche. "Wenn es mehr Impfstoff geben sollte, impfen wir gern mehr", sagt Seidel.

Die Anmeldung für die dauerhaften Impfaktionen im Rhein-Neckar-Kreis erfolgt online oder über die Hotline des Gesundheitsamts unter der Nummer 06221 / 522 18 81. Seit diesem Dienstag sind die nächsten Termine verfügbar. Der Vertrag über das Impfangebot in der Wollfabrik läuft noch bis Ende des Jahres. "Ich bin hier für eine Booster-Impfung", erzählt die 74-jährige Elfriede Sokkar aus Ketsch. "Mein Sohn hat mir den Termin besorgt." Die Auffrischungsimpfung hält sie für dringend notwendig, unter anderem weil sie unter Vorerkrankungen leidet. "Ich bin so froh über diesen Termin, auch wegen der Kinder. Die müssen sich dann keine Sorgen mehr um mich machen."Doch auch die Jüngeren wissen die Aktion zu schätzen. "Das ist ein cooles Angebot", sagt Jan Gleixner aus Oftersheim. "Es wäre aber besser, wenn die Impfzentren wieder öffnen würden." Er hatte bereits bei einer Impfaktion in Rohrbach-Süd sein Glück versucht und war leer ausgegangen. "Zwei Stunden bin ich angestanden", erzählt Gleixner. Nun hat es endlich geklappt.

Info: Die Termine für die dauerhaften Impfaktionen sind im Internet buchbar unter: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin