Ludwigshafen/Mannheim. Am Freitag um die Mittagszeit war ein Vorgeschmack auf das zu bekommen, was auf die Pendler zwischen Mannheim und Ludwigshafen in den nächsten vier bis fünf Wochen zukommen wird. Die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke war bereits ab Mannheim-Fahrlach ein einziger Stau.

Was vielleicht auch daran gelegen haben mag, dass noch nicht alle mitbekommen haben, dass die Hochstraße Süd in Ludwigshafen als Fortsetzung der Rheinbrücke auf Ludwigshafener Seite komplett zwischen Brückenabfahrt und der Abfahrt zur Heinigstraße seit Donnerstagnachmittag gesperrt ist. Bei einer Routineuntersuchung der Brückenträger, die in ihrer Form an Pilze erinnern und deshalb auch so genannt werden, waren Risse mit ein bis 1,5 Millimeter Breite im Beton von Pilz zwölf festgestellt worden.

Autofahrern, die nach Ludwigshafen oder in die Pfalz möchten, wird zu einer großräumigen Umfahrung des betroffenen Bereichs geraten. Hierzu spricht die Stadt Mannheim vorläufig folgende verkehrliche Empfehlungen aus: > Umfahrung Süd über die A61: Verkehrsteilnehmer die aus der Pfalz in den südlichen Bereich Mannheims fahren möchten, sollten die großräumige Umfahrung über die A6 (Fahrtrichtung Heilbronn) und A61 (Fahrtrichtung Speyer) nutzen. Die Empfehlung gilt auch in Gegenrichtung. > Umfahrung Nord über die A6: Verkehrsteilnehmer die aus der Pfalz in den nördlichen Bereich der Stadt Mannheim fahren möchten, sollten die großräumige Umfahrung über die A6 (Fahrtrichtung Darmstadt/Kaiserslautern) nutzen. Die Empfehlung gilt auch in umgekehrter Richtung. > Zufahrt nach Ludwigshafen über die Konrad-Adenauer-Brücke nur mit Ziel Zentrum Ludwigshafen: Die Sperrung der Hochstraße Süd bezieht sich nicht auf die Konrad-Adenauer-Brücke. Die Brücke kann weiterhin genutzt werden. > Radfahrer und Fußverkehr frei: Die Konrad-Adenauer-Brücke ist auch weiterhin für den Rad- und Fußverkehr nutzbar. Den Verkehrsteilnehmern wird empfohlen wo immer möglich auf den nicht motorisierten Verkehr zurückzugreifen. > Umstieg auf ÖPNV: Die Stadtbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) sind von der Sperrung der Hochstraße Süd nicht betroffen. Man bereite sich auf ein erhöhtes Fahrgastaufkommen vor, so die rnv. Nach aktueller Einschätzung reichen die Kapazitäten aus, weitere Verkehrsteilnehmer zu transportieren. Daher empfiehlt die rnv den Umstieg auf die Stadtbahnen. (RNZ)

Die Stadtverwaltung sah sich zum Handeln gezwungen und ließ die Hochstraße komplett sperren. Ein absolutes Halteverbot entlang der Dammstraße unterhalb des betroffenen Brückenteils wurde angeordnet und die Parkplätze direkt unterhalb des betroffenen Pilz-Bauwerks geschlossen.

Der Schienenverkehr unter der Hochstraße kann unverändert fortgeführt werden. Es bestehe zwar keine unmittelbare Einsturzgefahr – es handele sich mehr um eine vorsorgliche Maßnahme. „Risse sind immer bedenklich. Aber wir wissen nicht wie schwerwiegend sie sind. Wir wissen es einfach nicht. Deshalb müssen wir die Berechnungen abwarten. Sicherheit geht vor“, sagte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck dazu gestern auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz.

Es ist Pilz Nummer zwölf an der Dammstraße, der die statische Bedenklichkeit aufweist. Am gestrigen Morgen hatten Experten die Pilzkonstruktion im Innern noch einmal genaustens begutachtet. Man kam zu dem Ergebnis, dass neue statische Berechnungen nötig werden und dass man so lange, bis diese in vier oder fünf Wochen vorliegen, kein Sicherheitsrisiko eingehen will. Eine Sperrung der Hochstraße, die wegen ihrer Trägerkonstruktion umgangssprachlich auch Pilzhochstraße genannt wird, für Lkw galt bereits seit einiger Zeit.

Die Pilzhochstraße wurde 1959 gebaut und ist damit der älteste Teil der Hochstraße Süd. Sie besteht aus zehn Teilbauwerken, die jeweils auf zwei bis drei Einzelstützen, den „Pilzen“ liegen.

„Wir sind uns bewusst, welche Bedeutung die Rheinquerungen in Ludwigshafen auch für den überörtlichen Verkehr haben“, betonte die Oberbürgermeisterin. Aber das Risiko erschien offenbar zu groß. „Das war kein Entschluss, der uns leicht gefallen ist, auch weil wir die Bedeutung der Straßenverbindung für die gesamte Wirtschaftsmobilität in der Region kennen.“

Die Hochstraße Süd werde seit geraumer Zeit mit monatlichen Nachmessungen im Auge behalten. „Wenn sich die Statik an einem der Pilze ändert, muss das zur Sperrung führen“, so Steinruck. „Wir rufen jetzt alle Autonutzer auf, wenn möglich andere Verkehrsmittel oder die Ausweichrouten zu benutzen“, sagte die Oberbürgermeisterin.

„Am Freitagmorgen hat das relativ gut funktioniert, auch weil mit Hinweisschildern bereits Ausweichmöglichkeiten aufgezeigt wurden. Auch die Wirtschaft hat sich engagiert und für viele Arbeitnehmer die Möglichkeit einer vorübergehenden Home-Office-Tätigkeit angeboten“, verriet Steinruck.

Als Ausweichrouten werden die beiden Autobahnbrücken bei Frankenthal im Norden der Stadt oder bei Speyer südlich von Ludwigshafen empfohlen. Auch ein Ausweichen über die zweite Rheinbrücke, die Kurt-Schumacherbrücke und damit die Hochstraße Nord (B 44) funktioniert gegenwärtig noch. Doch auch die Hochstraße Nord steht zur Sanierung an und die Planungen stehen.

Bedenklich sei bei der letztgenannten Ausweichroute, dass eine zusätzliche Mehrbelastung der Hochstraße Nord deren Rest-Lebensdauer noch weiter verkürzen könnte. Man will deshalb auch die Hochstraße Nord ab jetzt engmaschiger untersuchen. Aber man werde bei dem anvisierten Zeitplan für die Sanierung der Hochstraße Nord bleiben, betonte Steinruck. Auch wenn die Hochstraße Süd als Ausweichroute während der Bauarbeiten an der Hochstraße Nord vorgesehen war. „Wir hoffen, dass wir die Hochstraße Süd bald wieder für den Verkehr freigeben können“.

Die Sanierung der Pilzstraße mit Hilfe eines technisch möglichen „Galeriebauwerks“ unter den Fahrbahnen war an einer zu engen Wohnbebauung in der Nachbarschaft gescheitert. 120 Millionen Euro hätte das gekostet. „Wir als Stadt sind mit dem Umbau der beiden Hochstraßen finanziell überfordert. Wir stehen deshalb in Verhandlungen mit Land und Bund. Probleme bereiten im übrigen nur die Zufahrten. Nicht die Brücken selbst“, erklärt die Oberbürgermeisterin.

Update: Freitag, 23. August 2019, 19.51 Uhr

Ludwigshafen. (dpa) Die Hochstraße Süd in Ludwigshafen bleibt wochenlang gesperrt. «Wir müssen uns auf eine längere, abschnittsweise Sperrung der Hochstraße Süd einstellen, um eine seriöse Überprüfung der Konstruktion aufgrund des jetzigen Schadens vorzunehmen», erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitag. Die statische Berechnung der sogenannten Pilzkonstruktion werde mindestens vier Wochen in Anspruch nehmen.

Ausgeschlossen kann nach Angaben der Stadt zufolge bisher nicht, ob die Trasse dauerhaft gesperrt bleiben muss. Aussagen dazu, ob es sich um eine kurzfristige oder dauerhafte Maßnahme handelt, könnten erst nach Abschluss der statischen Prüfungen der gesamten Konstruktion getroffen werden, hieß es.

Am Donnerstagnachmittag war die marode Hochstraße im zwischen Höhe Bruchwiesenstraße und der Konrad-Adenauer-Brücke gesperrt worden. Der Abschnitt wird auch Pilzhochstraße genannt. Ein Verkehrschaos im Berufsverkehr am Freitag war allerdings ausgeblieben.

Update: 23. August 2019, 14.45 Uhr

Ludwigshafen (dpa) Nach der kurzfristigen Vollsperrung der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist am Freitagmorgen im Berufsverkehr ein Verkehrschaos ausgeblieben. Zunächst war es nach der Bekanntgabe der Sperrung am Donnerstag noch zu kürzeren Staus gekommen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Derzeit gebe keine Probleme. Die Stadt hat aus Sicherheitsgründen beide Fahrtrichtungen zwischen Höhe Bruchwiesenstraße und der Konrad-Adenauer-Brücke gesperrt. Autofahrer wurden der Polizei zufolge in beiden Richtungen innerorts umgeleitet.

Update: 23. August 2019, 12.30 Uhr

Ludwigshafen. (mün) Die Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist ab sofort aus Sicherheitsgründen gesperrt. Zwischen der Rheinbrücke und der Abfahrt Bruchwiesenstraße geht seit Donnerstag nichts mehr.

Als Grund dafür gibt das Rathaus Risse in den Fundamenten der vierspurigen Strecke an. Aus Sicherheitsgründen haben die Prüfstatiker die Sperrung der Strecke, die auch mit einer Pylonkonstruktion über den Hauptbahnhof führt, veranlasst.

Autofahrer, die über Mannheim in die Pfalz wollen, sollen diesen Teil der Bundesstraße B37 weit umfahren. Denn die marode Hochstraße Nord, die eigentlich abgerissen werden soll, wird aller Wahrscheinlichkeit nach überlastet sein. Weiträumige Umfahrungen bieten sich über die Autobahn A6 vom Frankenthaler Kreuz zum Viernheimer Dreieck oder über die Bundesstraße B9 über Speyer zum Autobahndreieck Hockenheim an.

Die Stadt Ludwigshafen hat kein Glück mit ihren Hochstraßen aus dem letzten Jahrhundert. Rund 100.000 Autofahrer nutzen die beiden Strecken täglich: etwa 59.000 nutzen die Hochstraße Süd und 45.000 die Hochstraße Nord.

Die Hochstraße Süd wurde 1959 auf einer "Pilzkonstruktion" gebaut. Sie führt den Verkehr über die südliche Innenstadt zur Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim. 1985 bis 1988 wurde sie erstmals saniert. Mittlerweile werden die Abschnitte aber intensiv untersucht, weil im Mai 2016 Rost in der Stahl-Beton-Konstruktion entdeckt wurde. Seit dem Herbst 2017 dürfen keine Lkw mehr über die Strecke fahren. Die Stahl-Beton-Pilze, die das Fundament der Hochstraße Süd bilden, werden jetzt permanent geprüft. Eigentlich war das Ziel der Verkehrsplaner, dass die Hochstraße Süd instand gesetzt sein muss, bevor die im Norden der Innenstadt verlaufende Hochstraße Nord abgerissen werden kann.

Die Hochstraße Nord wurde von 1970 bis 1981 erbaut und ist ebenfalls marode. Sie führt von der nördlichen Rheinbrücke 1,8 Kilometer bis zur Bruchwiesenstraße im Westen, wo sie sich mit der Hochstraße Süd zur Autobahn A650 verbindet. Seit 2010 dürfen keine Fahrzeuge mehr auf die vierspurige Strecke, die breiter als 2 Meter sind. Eine Ausfahrt wurde im Jahre 2013 wegen Baufälligkeit gesperrt. Zum Schutz vor herabfallenden Betonstücken sind weite Teile der 213.000-Tonnen-Stahl-Beton-Konstruktion mit Netze abgesichert.

Seit 1993 wird über die Sanierung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen debattiert. Mittlerweile war man so weit, die gesamte Konstruktion abzureißen und tieferzulegen - als Stadtstraße solle der Verkehr zur BASF und nach Mannheim geführt werden. Das Projekt solle aber über 500 Millionen Euro kosten und dabei den Büro- und Einkaufskomplex Rathaus-Center mit einbeziehen.

Doch alle Pläne stehen und fallen mit dem Geld und einer Möglichkeit, den Verkehr nach Mannheim über die Hochstraße Süd zu führen. Diese Strecke ist nun vorerst komplett dicht. Zwar sollte die Hochstraße Nord abgerissen und ebenerdig neu gebaut werden, ohne dass "die Süd" saniert ist. Entsprechend wurde hier dann auch ein Verkehrskollaps befürchtet. Wie aber ein Abriss ohne überhaupt eine Ausweichroute zu haben klappen soll, das wird sich zeigen. Noch ist nicht bekannt, ob die Hochstraße Süd wieder geöffnet werden kann.

Stand: 22. August 2019, 17 Uhr