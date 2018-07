Von Lisa Wieser

Wiesloch/Rhein-Neckar. Sie ist TV-Ärztin und Gesundheitsexpertin. Daneben schrieb sie das Buch "Haut nah" , das zum Besteller wurde und monatelang auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste platziert war - Yael Adler ist in aller Munde. Die Ärztin studierte Humanmedizin in Frankfurt, promovierte 1999, absolvierte danach eine Ausbildung zur Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und eine Zusatzausbildung zur Phlebologin. Seit 2007 hat sie als niedergelassene Ärztin eine Facharztpraxis in Berlin. Jetzt hatte Adler einen Auftritt in Wiesloch, und die RNZ hat die Gelegenheit genutzt und mit ihr - natürlich über die Haut - gesprochen.

Dr. Adler, die Haut ist wie eine große Leinwand mit den Spuren unseres Lebens. Was erkennen Sie, was können wir erkennen?

Auf der Haut zeichnet sich alles ab: Gefühlslage, Ernährung, Belastungen, ob jemand raucht, und leider auch, wenn man zu viel in der Sonne war. Sonnenschäden erkennt man an erweiterten Äderchen und braunen Flecken, meist an Stellen, die nicht bedeckt sind wie Arme, Hände und Gesicht. Außerdem reagiert sie auf Vorgänge im Inneren des Körpers. Und wir erkennen Lebenslinien, die im Lauf der Jahre entstehen.

Die Haut gilt als Spiegel der Seele. Was verrät sie über uns?

Sie ist Kommunikation, unmittelbare Körpersprache und Ausdruck dessen, was in uns vorgeht: Innere Anspannung, Erregung, Wut, Aggressionen, Furcht, Stress, aber auch Emotionen wie Freude, Glück soziale Resonanz und Verliebtheit. In aufwühlenden Situationen bekommt die Haut rote Flecken, die Augen weiten oder verengen sich, es treten Schuppen oder Entzündungen auf. Geht es jemand gut, ist die Haut strahlend und von schönem Bild.

Warum ist für Menschen "makellose" Haut so wichtig?

Mit der Haut beschäftigen wir uns täglich, wir sind in unmittelbarem Kontakt mit ihr. Durch Pflege, Eigenwahrnehmung, Alterung, Anti-Aging, Berührung, Wärme oder Frieren. Auch, wenn etwas "unter die Haut geht", "etwas nicht stimmt" oder nicht läuft, wie wir es hoffen. Es liegt in der Natur des Menschen, nach Ästhetik zu suchen. Falten spielen dabei keine Rolle, viel wichtiger ist eine ausdrucksstarke Mimik, die Art der Bewegung, Leidenschaft und Präsenz. Wenn man mit Botox alles lahm spritzen lässt, ist ein lebendiger Ausdruck nicht mehr möglich. Entdeckt man einen Fleck im Gesicht oder ein neues Fältchen, denkt man, alle anderen starren darauf. Das ist aber nicht der Fall. Man kann also entspannt bleiben.

Spielen Gene wirklich so eine große Rolle oder kann man viel selbst beeinflussen?

Es gibt drei Säulen: Gene, Umwelt und Psyche. Gene machen ein Drittel aus und sind kein unausweichliches Schicksal, weil noch andere Faktoren entscheidend sind, auf die wir Einfluss haben, die Säule Umwelt bezieht sich unter anderem auf Belastungen, Schadstoffe und Gifte, veränderte Lebensmittel, eine sterile Umgebung und zu wenig Naturbakterien. Im Kuhdreck aufzuwachsen ist gesünder als in der Stadt mit hohen Feinstaubwerten. Die dritte Säule ist die Psyche: Wie gehe ich mit mir um, mit meinem Leben, meinen Schattenseiten, meinen Problemen und dem, was mich beschäftigt. Disharmonie drückt sich über die Haut aus, man fühlt sich "unwohl" darin. Psychosomatische Reaktionen wie Zähneknirschen, ein verspannter Kiefer, Sodbrennen und mehr sind die Folge. Grundsätzlich hilft, allgegenwärtigen Schrecken zu nehmen. Je stabiler wir sind, desto besser bewältigen wir Krisen.

Einbildung oder ist etwas dran: Ernährung, Allergien, Gluten und Co: Im Moment boomen die verrücktesten Vorstellungen.

Klar ist es chic, Allergien und Unverträglichkeiten zu haben und eine tolle Rolle bei Tisch zu spielen. Zu beobachten ist jedoch, dass immer häufiger Darmprobleme wegen einseitiger Ernährung auftreten. Notwenige Bakterien und Schleimhäute sind nicht mehr in Takt, Nahrung wird nicht mehr richtig aufgenommen, es kommt zu Mangelerscheinungen, die sich auch auf der Haut zeigen. Zivilisatorisch haben sich Essgewohnheiten verändert. Zu viel Fett, Kohlehydrate und Weißmehl durch Brot, Pizza, Nudeln und Kuchen. Früher gab es das nicht. Genauso unnatürlich ist Kuhmilch im Erwachsenenalter. Und Zähne haben wir auch deshalb bekommen, damit wir in Maßen Fleisch essen.

In Ihrem Buch "Haut nah" schreiben Sie, dass nicht nur Schuppen, Pusteln, Falten und Pickel, sondern auch Sex und so manche anderen netten Erregungen mit der Haut zu tun haben ...

Keine Erregung, kein Riechen und kein Fühlen ist möglich ohne unsere Haut. Der Mensch ist dafür geschaffen, berührt zu werden. Jede Erregung drückt sich über die Muskeln und die Haut aus. Sie hat unendlich viele Gefühlsrezeptoren, alleine eine Fingerkuppe 2500. Durch Streicheln, Druck und vieles mehr werden Hormone ausgeschüttet. Erwachsene, die Zärtlichkeit spüren, sind glücklicher, entspannter und streiten weniger. Entweder führt es in eine schöne Nacht oder in den Hafen einer Beziehung. Wenn sich Menschen mehr lieben würden, würde es weniger Kriege geben.

Man kann noch so viel Karotten essen: Irgendwann kommen die Zeichen des Älterwerdens. Kann man etwas tricksen?

Durch Haare färben, Anti-Aging, Botox oder Hyaluronsäure. Aber es ist wie gesagt nur ein Tricksen, mehr nicht. Das beste Lifting und die teuerste Creme können nicht verhindern, dass es irgendwann baumelt oder knittert. Veränderungen durch das Älterwerden erinnern daran, dass wir sterblich sind und die eine oder andere Leistungsfähigkeit nachlässt. Das macht vielleicht den wahren Grund für die Angst davor aus.

Falten! Die Diva in mir oder wirklich ein Grund zur Sorge?

Falten lassen sich nicht verhindern und sind objektiv nicht schlimm. Männer sind übrigens bei Weitem nicht so gnadenlos, wie Frauen glauben. Viel wichtiger ist Ausstrahlung und die ist unabhängig vom Alter. Es geht nichts über eine faszinierende Persönlichkeit mit einem spannenden Leben. Und die hat nichts mit Falten zu tun, im Gegenteil.

Männer bekommen keine Cellulitis und wissen oft gar nicht, was es genau ist. Aber auch der tollste Adonis bleibt vor Veränderungen nicht verschont. Trägt er es gelassener oder merkt er es gar nicht?

Es gibt solche und solche. Männer sind eher naturburschiger. Sie leiden trotzdem und haben mit zunehmendem Alter genauso ihre Phasen und Probleme, besonders in ihren unteren, sensiblen Bereichen. Sie kompensieren es aber auf andere Weise. Und reden nicht ständig darüber.

Sommer, Sonne, Haut: Was schadet, was tut gut?

Hautkrebs ist zur Epidemie geworden. Wir reisen mehr als früher in mediterrane Länder und halten uns wesentlich häufiger und länger im Freien und in der Sonne auf. Es macht Spaß, die Wärme tut gut, wichtig ist jedoch, sich zu schützen, reichlich einzucremen, empfindliche Stellen abzudecken und sich nicht der prallen Mittagssonne auszusetzen. Bei Sonnencreme ist nicht nur der Lichtschutzfaktor, sondern der gleichzeitige UVA-Schutz entscheidend. Sonst kassieren wir Schäden.

Info: Yael Adler "Haut nah - Alles über unser größtes Organ" , 236 Seiten Droemer Verlag ISBN 978-3-426-27699-0, Preis: 16,99 Euro.