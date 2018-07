Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Kinder, die in der Schule versagen, müssen nicht dumm oder faul sein. Oft stecken dahinter so genannte Teilleistungsstörungen wie Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Schwäche) oder Dyskalkulie (Rechenschwäche). Rechtzeitig erkannt sind diese Lernschwierigkeiten mit der entsprechenden Unterstützung meist gut in den Griff zu bekommen.

Das Psychologische Zentrum für Diagnostik und Förderung von Schulleistungen (PZS) der AWO Heidelberg ist auf Schüler mit Schulproblemen aus dem Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg spezialisiert und hat vergangenes Jahr sein 40. Jubiläum gefeiert. Für die Diagnostik, die aufwendig und komplex ist, gibt es nur wenige Anlaufstellen. "Die meisten kommen zu uns", sagt die Leiterin und Diplom-Psychotherapeutin Heike Rolli.

Doch wie lange noch? Als Eltern davon erfuhren, dass der Rhein-Neckar-Kreis seine Förderung für das PZS zum 1. Januar gestrichen hat, reagierten sie empört: "Die Kostensteigerung von monatlich 80 Euro auf 150 Euro für den Therapieplatz, verbunden mit Kosten von 150 Euro bis 300 Euro für die Diagnostik, die bisher kostenlos gewährt wurde, erscheint uns für viele Familien einfach nicht zumutbar", erklärt eine betroffene Mutter, die eine Online-Petition an das Sozialamt des Rhein-Neckar-Kreises gestartet hat.

Eine Unterzeichnerin, die zwei Kinder mit Legasthenie hat, äußert: "Die Kostenbeteiligung von nun 150 Euro je Kind ist wirklich kaum zu bewältigen." Rolli bestätigt: Manche können es sich leisten, andere kratzen mit Hilfe von Paten und Großeltern das Geld zusammen. "Es gibt aber auch Geringverdiener, etwa Alleinerziehende, die gleich wieder gehen, wenn sie das hören. Das bricht uns das Herz", sagt die Psychotherapeutin und schickt hinterher: "Als AWO finde ich das skandalös, wo bleibt da die soziale Gerechtigkeit?"

Das Team des PZS, zu dem auch eine ermächtigte Ärztin gehört, bekommt für seine Arbeit viel Lob, auch von Schulleitern, Kinderärzten und Lerntherapeuten, die gut und gerne mit ihm zusammenarbeiten.

Es ist bekannt, dass die betroffenen Kinder ohne Unterstützung ein erhöhtes Risiko haben, keinen Schulabschluss zu bekommen und süchtig oder kriminell zu werden. Hier entsteht der Eindruck, dass am falschen Ende gespart werden soll. In einer Stellungnahme aus Wilhelmsfeld heißt es: "Der volkswirtschaftliche Schaden, der entsteht, wenn Kinder mit Teilleistungsstörungen nicht rechtzeitig eine Diagnose und entsprechende Förderung bekommen, ist immens. Familien mit geringen bis normalen Einkommen können sich eine privat zu bezahlende Diagnostik nicht leisten. Das PZS leistet hier hervorragende Arbeit und sollte dringend weiter gefördert werden!" Für Kinder aus Heidelberg ändert sich übrigens nichts, denn die Stadt fördert ihre Kinder weiterhin.

Doch drei von vier Betroffenen kommen aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Es gibt einen Rechtsanspruch auf kostenlose Erziehungsberatung, das ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz geregelt. Doch das PZS, das sich auf Lernprobleme spezialisiert hat, erkennt der Kreis nun nicht mehr als Erziehungsberatungsstelle im Sinne des Sozialgesetzbuches an.

Die Sprecherin des Landratsamtes erklärt auf Anfrage: "Wir weisen darauf hin, dass es im Rhein-Neckar-Kreis ausreichend Träger gibt, die Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapie anbieten, und damit die Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit entsprechenden Angeboten ausreichend gesichert ist."

Es wäre auch wettbewerbsrechtlich bedenklich, würde das Kreisjugendamt nur einen Anbieter fördern. Diese Begründung kann Rolli nicht nachvollziehen. "Wir haben ständig verzweifelte Eltern am Telefon und lange Wartelisten." Die Aussage des Landratsamtes treffe zwar auf die Therapie zu, nicht aber auf die Diagnostik, die sehr aufwendig und komplex sei. Einige wenige Ärzte böten die Tests zwar an, doch keiner reiße sich darum und sie hätten schon jetzt monatelange Wartezeiten. Und das Problem der hohen Kosten der Therapie bleibe auch bei anderen Anbietern bestehen.

"Wenn ich die Plakate sehe, die erwachsene Analphabeten ansprechen sollen, denke ich: Es muss nicht so weit kommen." In seiner Haushaltsrede hatte Landrat Stefan Dallinger sich besorgt über den Anstieg der Jugendhilfekosten unter anderem durch den Krippenausbau geäußert. Zugleich bekräftigte er den Leitsatz des Rhein-Neckar-Kreises, "für Kinder und Jugendliche gute strukturelle Bedingungen für die Entwicklung und das Aufwachsen in allen Lebenslagen zu schaffen."

Info: Die Petition findet man unter der Adresse: www.openpetition.de.