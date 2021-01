Von Steffen Blatt

Heidelberg. Als Jenny Wagner im Alter von 16 Jahren in der Schule zum ersten Mal von Einsteins Relativitätstheorie hörte, war sie hin und weg. Sie war fasziniert von Kosmologie und wollte wissen, was Gravitation ist. Auf dem Weg, eine Antwort auf diese Frage zu finden, entstand eine ungewöhnliche akademische Karriere. Nach einer Zwischenstation in der Schweiz wandte sich Wagner der Dunklen Materie in der Kosmologie zu. Schon früh spezialisierte sie sich auf die Datenanalyse. Für ihre ungewöhnlichen wie innovativen Methoden wurde sie nun mit dem "Preis für mutige Wissenschaft" des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet, der mit 30.000 Euro dotiert ist.

Jenny Wagner absolvierte von 2003 bis 2008 ein Diplomstudium an der Universität Heidelberg in den Fächern Physik, Mathematik und Informatik. Aus einem Forschungsprojektpraktikum am Teilchenbeschleuniger CERN in der Schweiz ging ihre Diplomarbeit hervor. Ihre interdisziplinären Dissertationsstudien an der Uni Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) schloss sie 2011 mit einer Doktorarbeit ab. Nach weiteren Stationen als Forschungsassistentin am Physikalisch-Chemischen Institut der Universitäten Heidelberg und Ulm trat sie 2014 eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte eigene Stelle als Post Doc am Zentrum für Astronomie der Uni Heidelberg an. Seitdem forscht sie dort zum Themenbereich "Beobachtungsbasierte Charakterisierung von Gravitationslinsen".

Erst Teilchenphysik, dann Lebenswissenschaften, jetzt Kosmologie – wie kam es zu diesem Slalomlauf durch die Disziplinen?

Als ich an die Uni kam, war ich fasziniert von den vielen Möglichkeiten. Vielleicht sind andere Themen interessanter als Gravitation? Im Diplom-Studiengang hatte man viele Freiheiten, darum habe ich früh an vielen Türen angeklopft, um möglichst viele Fachbereiche der Physik kennenzulernen. In allen war Datenanalyse äußerst wichtig. Das ist der rote Faden, der sich durch meine Arbeit zieht. Ich analysiere Daten, egal welche. Die Mathematik ist für alle dieselbe. Nur die Anwendung ändert sich.

Was hat Sie vom CERN in die Lebenswissenschaften gebracht?

Die Verbindung zwischen Theorie und Praxis finde ich besonders spannend, aber am CERN hätte ich mich für eines entscheiden müssen. Daher habe ich mein theoretisches Studium der Datenanalyse vertieft und eine Anwendung in der Biophysik gefunden, bei der ich beides vereinen konnte.

Warum sind Sie dann nicht in den Lebenswissenschaften geblieben?

Die Frage nach der Gravitation hatte mich nie losgelassen und mir war klar: Das ist es, was ich erforschen und wissen will. Darum der Wechsel in die Kosmologie.

Wie gelingt so ein Quereinstieg?

Ohne Hilfe aus der Kosmologie-Community wäre er nicht möglich gewesen. Ein Professor, bei dem ich Elektrodynamik gehört hatte, war auch Kosmologe. Er hat mich ermutigt und unterstützt, meine Ideen in einen Forschungsantrag für die Deutsche Forschungsgemeinschaft zu schreiben. Die DFG war hocherfreut, dass jemand diesen Quereinstieg wagen wollte und der Antrag wurde bewilligt.

Wie sind Sie auf den Ansatz der beobachtungsbasierten Kosmologie gestoßen, den es zwar seit den 1980er Jahren gibt, der aber in Vergessenheit geraten war?

Der Professor, der mich ermuntert hatte, meinen Forschungsantrag zu schreiben, vertrat diese Richtung. Mir kam dieser Ansatz sofort logisch vor, ich wollte ihn weiterverfolgen und mehr Leute dafür begeistern. Wir schienen mit der Auffassung alleine auf weiter Flur. Auf Konferenzen wurde ich oft gefragt: "Wo ist Ihr Linsenmodell?" Auf meine Antwort, dass ich keines hätte, folgte entweder eine lange Diskussion darüber, warum ich keines brauche – oder das Gespräch endete an diesem Punkt.

Hatten Sie mit Widerständen in der Kosmologie-Community zu kämpfen, weil Sie eine Methode vertraten, die von der Mehrheit nicht angewandt wurde?

Das würde ich so nicht sagen. Die meisten, die ich treffe, sind sehr offen und experimentierfreudig. Viele haben jedoch nur wenig Zeit und Risikobereitschaft, Neues auszuprobieren. Daher ist es eher leben und leben lassen. Ich habe freundliche Ignoranz erfahren.

Gab es ein Ereignis, das Sie als Durchbruch in Ihrer Arbeit bezeichnen würden?

Das war die Begegnung mit George Ellis, einem der führenden Kosmologen weltweit. Ich lernte ihn im Juni 2019 auf einer Konferenz in Paris kennen. Wir kamen nach seinem Vortrag ins Gespräch. Ich stellte ihm Fragen zu den Ideen, die er angesprochen hatte. Er musterte mich die ganze Zeit, während er antwortete und versprach, mir ein paar seiner über 500 Veröffentlichungen zu schicken. Am nächsten Morgen bekam ich eine E-Mail. Als ich den ersten Aufsatz öffnete und die Einleitung las, wurde mir klar, warum er mich so seltsam angeschaut hatte. Er beschrieb die allgemeinste Form einer "idealen" Kosmologie, aufbauend auf Daten und den nötigsten Annahmen. Es war die Antwort auf alle meine Fragen und Ellis war der Erstautor dieses schon 1985 veröffentlichten Werkes!

Hat sich seitdem etwas verändert?

Ja, die Kosmologie-Community hat die Vorteile der beobachtungsbasierten Methode erkannt und beginnt, sie zu nutzen. Vor ein paar Wochen kam eine Anfrage aus Hawaii, ob ich mir ein paar Daten ansehen könnte. Nächsten Monat diskutiert die Linsen-Community online den aktuellen Forschungsstand. Ich habe mich gefreut, dass ich eingeladen wurde, teilzunehmen.

Gab es mal eine Situation, in der Sie Zweifel hatten, ob Ihr Ansatz in die richtige Richtung geht?

Nein, zumindest nicht, was die Gleichungen betrifft. Die zeigen mir klar den Weg und die Grenzen der Methode. Das größere Problem war die "menschliche Seite": Möchte die Community, dass dieser Weg verfolgt wird? Kosmologie ist Teamarbeit, daher gingen meine Bedenken eher dahin, ob ich das richtige Team finden würde, um dem Ansatz mehr Gehör zu verschaffen. Das ist zum Glück gelungen.

Ist Ihr Ansatz auch auf andere Wissenschaftsbereiche anwendbar?

Ja, denn die Grundfrage ist auch außerhalb der Kosmologie dieselbe: Was kann ich direkt aus meinen Daten herauslesen und welche Annahmen muss ich hinzufügen? Kann ich Annahmen weglassen?

Was bedeutet der Preis für Ihre Arbeit?

Er kam genau zur richtigen Zeit. Durch das Preisgeld kann meine Stelle bis September 2021 finanziert werden. Darüber hinaus habe ich mich sehr über die Anerkennung meiner Arbeit gefreut. Der Preis soll auch eine Motivation für andere sein, die einen ähnlichen Weg gehen und vielleicht gerade frustriert sind, weil ihnen keiner zuhört. Für sie habe ich mitgewonnen.

Braucht die Wissenschaft mehr Quereinsteigerinnen wie Sie?

Der interdisziplinäre Austausch zwischen den Fachgebieten sollte noch stärker gefördert werden. Heidelberg ist in dieser Hinsicht gut aufgestellt – es müssen aber Leute da sein, die Zeit investieren, sich in ein fremdes Thema einzuarbeiten. Diese Menschen wird man immer weniger finden, wenn der Druck weiter steigt, dass Forschung schnell zu einem Ergebnis kommen muss, das sich in konkrete Zahlen fassen lässt.