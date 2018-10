Heidelberg. (RNZ) Die Autorinnen Eva-Maria Bast und Heike Thissen haben Relikte im Stadtbild Heidelbergs ausgemacht - und sich von lokalen Experten erklären lassen, was es mit ihnen auf sich hat. So sind 50 spannende Geschichten entstanden, gesammelt im Buch "Heidelberger Geheimnisse". In der RNZ drucken wir exklusiv einige Kapitel ab. Heute: Der Besitzstein.

Heidelberger Geheimnisse

Menschen im 21. Jahrhundert mögen den knöchelhohen Stein, der dicht neben der Gutleuthofkapelle in Schlierbach steht, hübsch finden. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, das ist ihm deutlich anzusehen, mit einer Gravur versehen, die an ein Schneeglöckchen erinnert. Doch die Menschen im 17. Jahrhundert fanden den kleinen, grob behauenen Stein vermutlich einfach nur abstoßend. Denn was aussieht wie ein zartes Frühlingsblümelein, ist tatsächlich eine sogenannte Lepraklapper oder Leprosenrassel. Und wo immer diese auftauchte - sei es als Instrument oder als Zeichen - hielten Gesunde lieber Abstand.

Mit der Leprosenrassel mussten Kranke vor sich selbst warnen - auch im Gutleuthof in Schlierbach. Foto: Bast Verlag

"Die Kapelle gehörte zum Gutleuthof, der eine der frühesten sozialen Einrichtungen in Heidelberg war", erklärt Elizabeth Ehrenfried, Vorsitzende des Verkehrsvereins im benachbarten Ziegelhausen. "Die guten Leute, auf die der Name verweist, waren sogenannte Sondersiechen, also Menschen, die an der Lepra erkrankt waren." Diese durften nach den Vorschriften des Laterankonzils aus dem Jahr 1179, die Papst Alexander III. erlassen hatte, nicht mit Gesunden in Städten zusammenleben und mussten sich außerhalb der Siedlung aufhalten - so auch in Heidelberg.

Die Leprakranken waren also nicht nur dem Tod geweiht, sondern auch gesellschaftlich isoliert. Dafür, dass sich ihnen niemand näherte, mussten sie selbst sorgen, indem sie eine Lepraklapper bei sich trugen und mit der sie vor sich selbst warnten. Im Laterankonzil wurde aber auch festgelegt, dass die geplagten Menschen eigene Kirchen, Geistliche und Friedhöfe bekommen sollten. Und dafür sorgte Pfalzgraf Ludwig III. 1430. "Ludwig stiftete die Kapelle für das damals relativ neue Gutleuthaus und ließ sie dem Erlöser, dessen Mutter Maria und dem heiligen Laurentius weihen", sagt Ehrenfried. Die Stiftungsurkunde besagt, dass die Kapelle am Neckarufer vor den Mauern Heidelbergs in der Nähe eines Leprosenhauses steht. Der Besitzstein ist Zeichen dafür, dass die Gebäude und das Areal in dessen Besitz waren.

Der Schlierbacher Pastor Karl Günther hat sich für eine Schlierbach-Chronik genauer mit dem Kirchlein und dem Pflegeheim beschäftigt und schreibt: "Zum Gutleuthof gehörten Scheuer, Stallung und anderes Zubehör, ‚undten am neckar mit einer mawer eingefasst‘, etwa 100 Morgen Ackerland, 20 Morgen Wiese und fünf Morgen Wald." Günther beschreibt auch, wie mit einem Kranken umgegangen wurde: "Mit der öffentlichen Verkündigung wurde er gleichsam für tot erklärt.

Nach einer kirchlichen Feier, die der Totenmesse nachgestaltet war, wurde der Kranke vor einen Tisch geführt, auf dem die Kleidung für die Aussätzigen und ihre Gerätschaften lagen, ein Stab, eine Bettelschale und eine Klapper, mit der die Kranken die Gesunden warnen mussten." Wie dieses Instrument aussah, lässt sich anhand des Besitzsteins erahnen: Es bestand aus mehreren Lagen Holz, die klapperten, wenn man sie gegeneinander schlug.

Die Kapelle und der Stein sind die letzten Zeugen des Gutleuthofes in Schlierbach. Nachdem in der Reformationszeit die Zahl der Leprakranken stark zurückgegangen war, zogen andere Leidende ein: Menschen mit Syphilis, aber auch Alte, Arme und kranke Reisende wurden fortan in dieser "Elendsherberge" gepflegt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts veräußerte die Kirche die Ländereien, 1741 war aus dem Haus schon ein Gasthof geworden, der aber am 3. Mai 1880 komplett abbrannte.

"Wahrscheinlich würde auch die Kapelle nicht mehr stehen, wenn man nicht 1921 mittelalterliche Wandmalereien entdeckt hätte", vermutet Ehrenfried. Denn eigentlich war geplant, sie zugunsten einer Bahnhofserweiterung oder einer neuen Straßenführung abzureißen.

