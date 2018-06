Christian Kehrer wird der erste Bürgermeister in der Geschichte von Oberzent im Odenwaldkreis sein. Seine Amtseinführung ist am 29. Juni. Foto: Dorn

Von Carsten Blaue

Heidelberg/Oberzent. Als Projektleiter hat Christian Kehrer die Fusion von Beerfelden, Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal zur Stadt Oberzent maßgeblich mitgestaltet. Seit 1. Januar gibt es die neue Kommune im Odenwaldkreis, die mit ihren 165 Quadratkilometern Fläche die drittgrößte in Hessen ist – nach Frankfurt und Wiesbaden.

Von einem Ende zum anderen fährt man 40 Kilometer. Oberzent hat rund 10.000 Einwohner, 125 Vereine, drei Schwimmbäder, fünf Kindergärten, vier Grundschulen, eine integrierte Gesamtschule und 16 Feuerwehren. Zwischen den 19 Stadtteilen ist jede Menge Wald, insgesamt 70 Prozent Waldanteil. Um all das kümmert sich Kehrer künftig als Bürgermeister. Am 27. Mai gewann er die Stichwahl gegen den Kriminalrat Erik Kadesch. Am 29. Juni wird Kehrer in sein Amt eingeführt.

Herr Kehrer, den ersten Wahlgang mit sieben Kandidaten haben Sie noch mit gut neun Prozent Unterschied gegen Erik Kadesch verloren, den zweiten mit 5,6 Prozent Vorsprung gewonnen. Wie haben Sie die Stimmung gedreht?

In Hessen dürfen ja nur die beiden Erstplatzierten zur Stichwahl antreten. Wir waren beide parteilose Kandidaten. Offenbar konnte ich die Wähler der Bewerber für mich gewinnen, die beim ersten Mal von den Parteien unterstützt worden waren. Ich habe zwischen den Wahlen noch eine Plakataktion gemacht. Da ging es um die Motorradfahrer, um Lärmschutz, um Sicherheit und Rücksicht im Straßenverkehr. Ich glaube, das kam auch gut an.

Sie werden erster Bürgermeister in der Geschichte von Oberzent sein. Bedeutet Ihnen diese historische Dimension etwas?

Auf jeden Fall! Ich habe den Fusionsprozess ja lange begleitet und das Kind wachsen sehen. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Aber ich spüre auch den Druck. Es ist schon eine Herausforderung.

Warum verspüren Sie Druck?

Weil die Erwartungshaltung in der Bevölkerung riesengroß ist. Es gibt die Denke, dass am 1. Januar ein Schalter umgelegt wurde und jetzt alles besser oder anders läuft als vorher. Aber es geht eben nicht von heute auf morgen. Wir haben schließlich auch vier Gemeindeverwaltungen und einen Zweckverband zu einer Verwaltungseinheit fusioniert. Und schon das ist nicht einfach. Es wird die größte Herausforderung in meiner sechsjährigen Amtszeit sein, die Erwartungshaltung zu lenken und zu steuern.

War denn vorher so viel schlecht?

Nein. Aber die Probleme sind heute eben noch die gleichen. Kanäle und Straßen sind zu sanieren, vieles ist zu erhalten. Wir haben wenig Einwohner und viel Infrastruktur. Ein Grund für die Fusion war ja, dass wir das alles bewahren wollen. Wir sparen zwar jetzt rund 900.000 Euro pro Jahr, die wir investieren können. Das ist aber kein Allheilmittel. Außerdem haben wir noch viel abzuarbeiten. Zum Beispiel laufen noch drei Dorferneuerungsprogramme. Und wir bekommen noch mal 2,6 Millionen Euro vom Land Hessen für die Infrastruktur. Wir bräuchten in der Bauverwaltung aber auch das Personal, um das alles umsetzen zu können.

Wie viele Leute werden Sie denn in der Verwaltung insgesamt haben?

130 Mitarbeiter sind es im Ganzen, davon 38 in der Verwaltung auf 29 Vollzeitstellen.

Klingt nicht so viel.

Eben. Aber das werden in der Stadtverordnetenversammlung, die am 12. Juni ihre konstituierende Sitzung hat, nicht alle so sehen. Fakt ist: Uns fehlt Fachpersonal. Und bis 2025 werden wir neun unserer Stellen neu ausschreiben müssen. Da werden wir wohl auch kaum Bewerbungen von Verwaltungsfachangestellten finden. Immerhin bekommen wir ab Juli eine Mitarbeiterin, die zuvor im Bereich Tiefbau in Mosbach beschäftigt war. Es wird ein großes Thema werden, dass wir in Kooperation mit dem Landkreis und Nachbarkommunen in Zukunft selbst ausbilden.

Oberzent hat mit 2400 Hektar viel Wald. Wie wollen Sie den künftig verwalten?

Bisher macht es das Land, also „Hessenforst“. Aber das Kartellverfahren aus Baden-Württemberg schwappt auch zu uns rüber. Also müssen wir uns neu aufstellen. Möglich wäre für die Holzvermarktung ein eigenes Forstamt. Aber ich tendiere zu einer Forstbetriebsgemeinschaft mit anderen Kommunen.

Was verdient die Stadt am Wald?

Die letzten Einschlagerlöse brachten über einer Million Euro. Davon blieben rund 350.000 Euro Gewinn. Wenn man bedenkt, dass unser erster Haushalt, der noch in Arbeit ist, ein Volumen von rund 20 Millionen Euro hat, ist der Wald schon ein Posten.

Im Jahr 2007 ist die Fusion von Erbach und Michelstadt gescheitert. Was hat Oberzent besser gemacht?

Die Bürgerbeteiligung war der Schlüssel. Wir haben die Bürger ganz früh gefragt, ob sie sich die Fusion vorstellen können, ob wir das Wort überhaupt in den Mund nehmen und den Prozess anstoßen sollen. Dann gab es die Machbarkeitsstudie, und auch danach haben wir die Bürger wieder einbezogen. Genauso beim Grenzänderungsvertrag. Dazu kam, dass wir auf Gemeindeebene schon lange zusammengearbeitet haben.

Auf welchen Gebieten?

Seit den Achtzigerjahren im Tourismus. In den Neunzigern kam das gemeinsame Amtsblatt „Oberzent aktuell“ dazu. Vor zehn Jahren wurde dann auch der Kommunale Service Oberzent als Zweckverband gegründet. Und schließlich haben wir für die Gemeindeverwaltungen einen gemeinsamen Server eingerichtet. Da war also schon viel Gemeinsamkeit, bevor wir an die Fusion dachten.

Aber es geht ja auch um die Bürger. Fühlen die sich denn als Oberzenter?

Na ja, das Kirchturmdenken gibt es immer noch. Und es wird wohl auch immer so bleiben, dass sich der Bürger erst mal mit seinem Ortsteil identifiziert. Das ist auch nicht schlimm.

Hintergrund Hintergrund zur Person Christian Kehrer (42) wurde in Erbach geboren und lebt in Finkenbach, das zur ehemaligen Gemeinde Rothenberg gehörte und seit 1. Januar Ortsteil der neuen Stadt Oberzent ist. Kehrer ist ledig, seit neun Jahren aber fest liiert. Im Jahr 2001 kam er zur Verwaltung Rothenberg als Kassenverwalter. Hier war der gelernte Steuerfachangestellte für die [+] Lesen Sie mehr Hintergrund zur Person Christian Kehrer (42) wurde in Erbach geboren und lebt in Finkenbach, das zur ehemaligen Gemeinde Rothenberg gehörte und seit 1. Januar Ortsteil der neuen Stadt Oberzent ist. Kehrer ist ledig, seit neun Jahren aber fest liiert. Im Jahr 2001 kam er zur Verwaltung Rothenberg als Kassenverwalter. Hier war der gelernte Steuerfachangestellte für die Finanz- und Kassengeschäfte verantwortlich. Sieben Jahre später übernahm er die Leitung des Zweckverbands „KommunalService Oberzent“ der Gemeinden Rothenberg, Beerfelden, Hesseneck und Sensbachtal. Ab 2016 war er Projektleiter für die Gründung der neuen Stadt Oberzent. Hier wurde er am 27. Mai zum Bürgermeister gewählt. Kehrer ist ausgebildeter Feuerwehrmann und gehört der Freiwilligen Feuerwehr Finkenbach an. Als solcher verpasste er das legendäre Finkenbach-Musikfestival nur selten. (cab)

[-] Weniger anzeigen

Also auch keine Vereins- oder Feuerwehrfusionen?

Es gibt schon Oberzenter Vereine. Und bei den Feuerwehren mit ihren 500 Aktiven ist die bestehende Struktur nötig. Schließlich müssen die Einsatzkräfte in zehn Minuten an jedem Einsatzort der Gemarkung sein. Bislang war es aber so, dass die Feuerwehren nicht wirklich verwaltet wurden. Deshalb haben wir zum 1. April einen Mitarbeiten für den Bereich Brandschutz eingestellt.

Sie brauchten auch neue Straßennamen in Oberzent, weil einige ortsübergreifend zwei Mal vergeben waren. Ging das reibungslos.

Absolut. Fast 40 Straßennamen wurden verändert. Die Namensänderungen kamen als Vorschläge aus der Bürgerschaft. Die haben wir eins zu eins umgesetzt.

Wie steht es um die Nahversorgung in Oberzent?

Wir haben die gleichen Probleme, wie andere ländliche Bereiche auch. Es ist nicht mehr wie früher, als es überall noch Bäcker, Metzger oder kleinere Geschäfte gab. Da steht vieles leer. Heute haben wir in Beerfelden einen Penny und einen Rewe. Wir bemühen uns noch um einen Drogeriemarkt, aber auch das ist nicht so einfach. Vereinzelt gibt es noch einen Tante Emma-Laden. Aber unsere Gastronomie ist im Ganzen noch recht gut. Ein großes Problem ist auch die Ärzteversorgung. Wir haben ein Bürogebäude angemietet, in dem ab Juli ein Hausarzt praktizieren wird. Fachärzte tätigen dort bereits Beratungsstunden. Mittelfristig wünschen wir uns ein Gesundheitsversorgungszentrum ober ein Ärztehaus an anderer Stelle. Aber dafür müssen wir erst mal einen Investor finden.

Sie haben in Oberzent viel Natur zu bieten. Wie geht es mit dem Tourismus weiter?

Wir planen die Beantragung von EU-Fördermittel, um die Sensbacher Höhe als Naherholungsziel weiter aufzuwerten. Wanderwege, eine Loipe und einen Lift für den „Bikepark“ und zum Skilaufen haben wir schon. Weitere Highlights sind vorgesehen. Und in Gammelsbach wollen wir die Ruine Freienstein als touristisches Ziel ertüchtigen.

Dazu passen Windräder nicht wirklich.

Ich bin nicht glücklich darüber, dass es hier Pläne gibt. Denn wir können nur mit unserer Landschaft punkten. Bei aller Liebe zur Energiewende: Dass Windkraftanlagen im Odenwald effizient betrieben werden, konnte mir noch niemand sagen. Vielleicht können wir es noch verhindern. Zumal auch am Finkenberg im kommenden Jahr die Planungen für fünf bis acht Anlagen beginnen sollen.