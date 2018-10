Aktuell müssen sich Radfahrer am Postknoten wegen der RNV-Großbaustelle die Fahrbahn mit Autos teilen. Bei einer Protestfahrt äußerten Radler ihren Unmut dagegen. Foto: Dorn

Weinheim. (RNZ) Erster Bürgermeister Torsten Fetzner hat am Freitag bei der "Fahrrad-Demo" angekündigt, er werde beim Thema Radweg nicht lockerlassen. Grund sind die enormen Einschränkungen für Radfahrer und Fußgänger, die im Zuge der RNV-Großbaustelle zu beklagen sind. Der Druck hat schon am Montag Wirkung gezeigt. Fetzner vereinbarte mit der RNV, dass in Nord-Süd-Richtung zwischen Haupt- und OEG-Bahnhof ein ungefährlicher Weg für Fahrradfahrer und Fußgänger hergestellt wird.

Nach RNV-Angaben ist die Baufirma bereits beauftragt, die Lösung soll noch in dieser Woche greifen. Der Weg werde im Bereich der Baustelle OEG-Haltestelle Hauptbahnhof (früher: Luisenstraße) entstehen, also auf dem Gleisbett, das während der Bauphase nicht genutzt wird. Der Weg biete eine verkehrssichere Durchquerung der Baustelle, insbesondere für dort fahrende Schulkinder. Der städtische Bauhof wird für die Verkehrssicherheit und insbesondere den Räumdienst im Winter sorgen, die Stadtwerke für den Stromanschluss der Beleuchtung.

Unabhängig davon betonte der Erste Bürgermeister, er werde das Thema Radweg-Angebot in Weinheim auf eine breitere Diskussionsbasis stellen. Dabei sollen alle mit Verkehrsthemen befassten Organisationen und Gruppierungen sowie der Jugendgemeinderat zu Wort kommen. In den letzten Jahren habe es zwar viele Verbesserungen für den Radverkehr gegeben, man sei aber noch weit von der radfahrerfreundlichen Stadt entfernt.