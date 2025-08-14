Flüsse sind gefährlich und nicht zum Baden geeignet
Im RNZ-Gespräch klärt Dr. Lothar Hassling von der DLRG Mosbach über die Risiken beim Baden auf.
Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Mosbach
Von Anna Maurer
Mosbach. Die Sonne brennt vom Himmel, das Thermometer zeigt selbst im Schatten mehr als 30 Grad – der Sommer zeigt dieser Tage noch einmal, was in ihm steckt, heizt mächtig ein. Da suchen viele die Abkühlung im Schwimmbad oder am und im Badesee. Manche steigen aber auch in ungesicherte, fließende Gewässer.
Am Neckar führte das am vergangenen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+