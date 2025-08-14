Von Anna Maurer

Mosbach. Die Sonne brennt vom Himmel, das Thermometer zeigt selbst im Schatten mehr als 30 Grad – der Sommer zeigt dieser Tage noch einmal, was in ihm steckt, heizt mächtig ein. Da suchen viele die Abkühlung im Schwimmbad oder am und im Badesee. Manche steigen aber auch in ungesicherte, fließende Gewässer.

Am Neckar führte das am vergangenen