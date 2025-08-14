Raue Debatte über Ausgrenzung und Stigmatisierung queerer Menschen
Die Grünen stellten einen Antrag zum Schutz, doch die CDU stellte die Relevanz infrage. "Ablehnung ist nicht immer laut und aggressiv", hieß es.
Von Armen Begic
Walldorf. Eklat im Walldorfer Gemeinderat, und das gleich zu Beginn der Sitzung. Ein Antrag der Grünen, der über einen möglichen Beitritt zum "Rainbow Cities Network" (RCN) zum Schutz und zur Gleichstellung queerer Menschen in Walldorf aufrief, mündete in einer Stellungnahme Uwe Lindners (CDU), die Antragsverleserin Nele Böhm (Grüne) als "diskriminierend
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+