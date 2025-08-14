Donnerstag, 14. August 2025

Plus Walldorf

Raue Debatte über Ausgrenzung und Stigmatisierung queerer Menschen

Die Grünen stellten einen Antrag zum Schutz, doch die CDU stellte die Relevanz infrage. "Ablehnung ist nicht immer laut und aggressiv", hieß es.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Bürgermeister Matthias Renschler (r.) und Erster Beigeordneter Otto Steinmann (li.) im Juni 2023 unter der gehissten Regenbogenflagge vor dem Walldorfer Rathaus. Foto: Stadt

Von Armen Begic

Walldorf. Eklat im Walldorfer Gemeinderat, und das gleich zu Beginn der Sitzung. Ein Antrag der Grünen, der über einen möglichen Beitritt zum "Rainbow Cities Network" (RCN) zum Schutz und zur Gleichstellung queerer Menschen in Walldorf aufrief, mündete in einer Stellungnahme Uwe Lindners (CDU), die Antragsverleserin Nele Böhm (Grüne) als "diskriminierend

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
