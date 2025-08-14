Donnerstag, 14. August 2025

Plus Wiesenbach

Hund überlebte Giftköderattacke nur knapp

Ordnungsamt warnt Hundehalter: Erst vor einem Monat sei es in der Nähe zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 19 Sekunden
Diese Brocken hat ein Hund gefressen. Mutmaßlich sind es Giftköder. Foto: Gemeinde

Wiesenbach. (ee) Immer wieder werden Hundehalter vor ausgelegten Giftködern gewarnt, in Wiesenbach kam es jetzt erneut zu einem gefährlichen Vorfall: Ein Hund hat einen Giftköder gefressen und wäre dabei um ein Haar ums Leben gekommen. Anfang dieser Woche war eine Spaziergängerin mit ihrem Hund auf dem Bachweg hinter dem Rathaus unterwegs, als dieser plötzlich etwas vom Boden aufnahm. Jetzt

