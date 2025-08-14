Wiesenbach. (ee) Immer wieder werden Hundehalter vor ausgelegten Giftködern gewarnt, in Wiesenbach kam es jetzt erneut zu einem gefährlichen Vorfall: Ein Hund hat einen Giftköder gefressen und wäre dabei um ein Haar ums Leben gekommen. Anfang dieser Woche war eine Spaziergängerin mit ihrem Hund auf dem Bachweg hinter dem Rathaus unterwegs, als dieser plötzlich etwas vom Boden aufnahm. Jetzt

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote