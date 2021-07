Von Ulrich Traub

Darmstadt/Fuzhou. Der Countdown läuft: Ende Juli wollen die Unesco-Gremien die Liste des Weltkulturerbes erweitern. Fünf Anträge mit deutscher Beteiligung stehen unter den rund 40 Nominierungen zur Entscheidung an: die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt, das jüdische Kulturerbe in Mainz, Speyer und Worms, die Kurorte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen sowie die römischen Grenzwälle Donaulimes und Niedergermanischer Limes.

Wegen der Corona-Pandemie war die 44. Sitzung des Welterbekomitees im chinesischen Fuzhou vor einem Jahr verschoben worden. Nun wird das Treffen von Freitag an bis zum 31. Juli online nachgeholt. Mit ersten Entscheidungen kann vom 23. bis 25. Juli gerechnet werden. Experten räumen vor allem Darmstadt, aber auch den "Schum"-Städten des jüdischen Erbes große Chancen ein. Unser heutiger Beitrag ist Darmstadt gewidmet, morgen folgt eine Reportage über Speyer, Worms und Mainz.

Wenn von Zeiten des Um- und Aufbruchs in der Kunst die Rede ist, sind meist die Zwanziger Jahre gemeint. Andere verorten die Epoche grundlegender Veränderungen bereits in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, als die Kunstwelt auch auf die hessische Residenzstadt Darmstadt blickte. Die Künstlerkolonie auf der dortigen Mathildenhöhe soll nun Weltkulturerbe werden. Die Darmstädter sind zuversichtlich, dass es klappen wird.

Die von dem Architekturhistoriker Heinrich Klotz als "schönste Jugendstilanlage Deutschlands" bezeichnete Mathildenhöhe ist ein Gesamtkunstwerk aus Gebäuden, Grünanlagen und skulpturalen Arbeiten. Das Museum Künstlerkolonie, der Hochzeitsturm, ein weiteres Ausstellungsgebäude, Platanenhain und die Künstlerhäuser bilden ein einmaliges Ensemble experimentellen Schaffens, das den architektonisch-künstlerischen Aufbruch im Geist der internationalen Reformbewegung am Beginn des 20. Jahrhunderts auf einzigartige Weise dokumentiert. Diese Vielfalt überzeugt.

Allerdings wartet man noch auf die Fertigstellung des Ausstellungsgebäudes. Die Bauarbeiten haben sich mehrfach verzögert. Auf dem Weg durch die frühere Künstlerkolonie begegnet der Besucher hier ein paar Boule-Spielern unter Platanen, dort zwei Tanzpaaren im Schwanentempel, und im lauschigen Biergarten trifft sich eine Radlergruppe. Ein paar Touristen warten im knapp 50 Meter hohen Hochzeitsturm, dessen fünf abgerundete Turmzinnen im Logo der hessischen Stadt auftauchen, auf den Aufzug, um die Aussicht zu genießen, während in der russisch-orthodoxen Kapelle ein Gottesdienst stattfindet.

An einer unbebauten Ecke weist eine Informationstafel auf das neue Besucherzentrum hin, das noch auf den ersten Spatenstich wartet. Das temporäre Infozentrum "Konsum" ist häufig geschlossen. Von Welterbe-Aufgeregtheit keine Spur. So zumindest der Eindruck vor wenigen Tagen.

Wird diese zärtliche Geste zum Weltkulturerbe erklärt? Friedrich Wilhelm Kleukens Mosaik „Der Kuss“ (1914) im Darmstädter Hochzeitsturm. Foto: U. Traub

Dass die Geschichte spannender ist als die Gegenwart, davon erzählt das Muse-um Künstlerkolonie. Es befindet sich im Ernst-Ludwig-Haus, dem ehemaligen Atelierhaus, das seinen Namen dem kunstsinnigen Großherzog Ernst Ludwig verdankt, dem Initiator der Mathildenhöhe. Sein Hessenland sollte blühen und in ihm die Kunst. "Habe Ehrfurcht vor dem Alten und Mut, das Neue frisch zu wagen", lautete seine Devise. 1898 lud er erstmals Künstler (es waren tatsächlich nur Männer) zu dreijährigen Arbeitsaufenthalten ein. Rundumfinanzierung leistete Überzeugungsarbeit.

Als Leiter konnte der Großherzog Joseph Maria Olbrich gewinnen, dessen Gebäude für die Wiener Secession ihn bekannt gemacht hatte. Er plante fast alle Häuser, die auf der Mathildenhöhe verblieben sind. Bereits 1901 wurde die erste von vier Ausstellungen eröffnet. 1914 beendete der Ausbruch des Ersten Weltkriegs das Leben in der Künstlerkolonie.

Das Museum dokumentiert, dass die Künstler und Kunsthandwerker nicht nur Häuser planten, sondern im Sinne der künstlerischen Durchdringung aller Lebensbereiche auch deren Inneres – vom Teppich über den Kuchenlöffel und das Doppelbett bis zum Gartentor. Alle Künstlerhäuser waren während der Ausstellungen für das Publikum geöffnet. Die Ausstattung wurde vor allem in einheimischen Betrieben und oft in Serie hergestellt und konnte käuflich erworben werden. Made in Darmstadt wurde zum Qualitätsbegriff. Dank der professionellen Kooperation von Kunst und Handwerk war das Anwerben der Kreativen nicht zuletzt ein Wirtschaftsförderungsprogramm. Die Entwürfe aus Darmstadt wurden auch auf Weltausstellungen präsentiert.

Die Gesamtkunstwerker um Olbrich und seinen Nachfolger Albin Müller suchten nach Antworten auf die aktuellen Herausforderungen einer durch Industrialisierung und das Wachstum der Städte charakterisierten Zeit. In ihrem Schaffen gingen die Künstler, zu denen Peter Behrens, Hans Christiansen, Bernhard Hoetger und Patriz Huber gehörten, über den Jugendstil hinaus und fanden Lösungen, an die etwa das Neue Bauen anknüpfte. Dass sie in ihren Entwürfen den Vorrang der Funktion vor der Form betonten, macht sie zu Vorläufern des Bauhauses.

Bleibt zu hoffen, dass der womöglich bald zuerkannte Welterbetitel den Baumaßnahmen auf der Mathildenhöhe einen Schub verleiht und der Charakter der einstigen Künstlerkolonie vollends zur Geltung kommen kann. Dazu gehört auch, die Künstlerhäuser stärker in den kulturhistorischen Kontext zu integrieren. Gut wären auch ein paar Infotafeln.

Immerhin: Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bekommt mit dem Haus Olbrich ein neues Domizil. Der bisherige Sitz im Großen Haus Glückert, das ebenfalls zum Jugendstil-Ensemble gehört, bleibt der Akademie erhalten. Sie vergibt jährlich den hoch angesehenen und 50.000 Euro dotierten Büchner-Preis.

Info: www.mathildenhoehe-darmstadt.de