zg. Mit dem Kurpfalzbräu "Festbier" aus Plankstadt lässt sich gut feiern! Passend für besondere Anlässe in der kommenden Herbstfest-Zeit bringt Kurpfalzbräu aus Plankstadt wieder das saisonale "Festbier" auf den Markt. Das kräftig-würzige Märzen wurde nach einem alten Rezept aus Braumeister Hans Hirschs Sammlung gebraut.

Im Glas rötlich-braun und gekrönt mit einer weißen Schaumkrone – so sieht das perfekte Bier für besondere Anlässe aus. "Wenn der Sommer rum ist, eine erfolgreiche Saison und eine gute Ernte eingefahren werden konnte, dann ist es traditionell Zeit, zu feiern", erklärt Brauereichef Max Spielmann. Am besten lasse es sich im Herbst mit einem kräftigen Märzen feiern, das mit 13,5 Prozent Stammwürze und knapp sechs Prozent Volumenalkohol zu den stärkeren Bieren gehöre. Da das Bier aber sehr hoch vergoren werde, bleibe nur wenig Restzucker im Bier und so entwickle es eine malzbetonte Süffigkeit und werde angenehm schlank, erklärt der passionierte Bierenthusiast.

Malzig-süß, frisch und süffig

Dem schließt sich Braumeister Benjamin Wehle unumwunden an. "Im Antrunk ist unser Festbier leicht süßlich und malzig, dabei aber sehr frisch und süffig", weiß Wehle. Ihm gefällt die dezente Hopfennote in Verbindung mit dem karamelligen Abgang. Für das Karamell-Aroma seien besondere Karamell-Malze verantwortlich, die die süßliche, frische Malznote unterstreichen. Damit der Hopfen nicht zu kurz kommt, wurde mit Hallertauer Perle und mit Spalter Select fein gehopft. Im Bier schmeckt man die perfekt aufeinander abgestimmten Aromen, die einfach Lust auf mehr machen, sind Spielmann und Wehle gleichermaßen überzeugt.

Übrigens: Wer das neue Festbier vom Fass probieren möchte, kann dies beispielsweise im Gasthaus Zum Grünen Baum und im Welde Brauhaus in Schwetzingen tun.

Info:

Kurpfalzbräu "Festbier"

Kräftiges rötlich-braunes Märzen, 5,8 % vol.alk.

Ab sofort erhältlich im hellblauen 20x0,5l-Kasten im teilnehmenden Getränkehandel in der Region Rhein-Neckar, so lange der Vorrat reicht.

Mehr Infos auf: www.kurpfalzbraeu.de