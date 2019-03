Zuzenhausen. (pami) Nach dem Arbeitssieg gegen den FC Nürnberg geht es für die TSG 1899 Hoffenheim nun zum Derby nach Stuttgart. Gegen den VfB gilt es für die Kraichgauer am Samstag (15.30 Uhr) im Kampf um Europa nachlegen. Derzeit beträgt der Abstand auf Platz Sechs fünf Punkte. Mit den Schwaben hat Trainer Julian Nagelsmann noch eine Rechnung offen. In Stuttgart steht für den Hoffenheimer Übungsleiter noch kein Auswärtssieg zu Buche. Das Hinspiel gewann die TSG mit 4:0.

Für das Spiel in der Mercedes-Benz-Arena gibt es noch Karten im Steh- und Sitzplatzbereich zu erwerben. Die Gästekasse öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn. Für eine entspannte Anreise in die Landeshauptstadt empfiehlt sich vorab ein Blick auf die Hoffenheimer Website. Dort sind alle relevanten Informationen für Ihren Besuch aufgelistet. Für Gästefans stehen Parkplätze am Stadion bereit.

Wer den Weg nach Stuttgart nicht auf sich nimmt, kann das Spiel beim Pay-TV-Sender Sky live verfolgen. Ab 14 Uhr meldet sich Jessica Libbertz gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund zu den Vorberichten. Das Spiel wird anschließend kommentiert von Jonas Friedrich, in der Konferenz ist Toni Tomic zu hören. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

Direkt nach dem Schlusspfiff finden Sie den Spielbericht zur Partie auf rnz.de. Auch die wichtigsten Stimmen liefern wir zeitnah an gleicher Stelle nach. Eine ausführliche Analyse unseres Reporters vor Ort finden Sie am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für uns im Stadion ist Nicholas Beck.