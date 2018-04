Von Patrick Mitschke

Zwei Jahre Julian Nagelsmann – zwei Jahre zwischen großen Erfolgen, Gerüchten und Emotionen. Aus dem Bundesliga-Abstiegskampf brachte der heute 30-Jährige die TSG 1899 Hoffenheim bis in die Champions-League-Qualifikation und begeisterte mit seiner Elf die Liga. RNZ.de blickt zurück auf die bisherige Karriere des Trainers zurück.

Geboren wurde Nagelsmann am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech. Seine fußballerische Laufbahn begann er beim FC Issing. Von dort ging es für den talentierten Verteidiger weiter über den FC Augsburg zum TSV 1860 München, bei dem er schließlich nach 31 Spielen in der A-Jugend-Bundesliga den Sprung in die U23 schaffte.

Schon früh hinderten ihn einige Verletzungen im Lendenwirbelbereich daran, bei der Reserve der Löwen richtig Fuß zu fassen, sodass sich Nagelsmann zu einem Wechsel nach Augsburg entschied. Nach einem kapitalen Meniskus- und Knorpelschaden im Knie entschied er sich, schon mit 20 Jahren seine aktive Karriere zu beenden. Daraufhin wurde er aufgrund seines noch bestehenden Vertrages zum Assistenten von Thomas Tuchel, der damals die zweiten Mannschaft des FCA trainierte. Für Tuchel arbeitete Nagelsmann zunächst als Scout in der Gegnerbeobachtung.

2008 folgte dann die Rückkehr nach München, wo er eine Stelle als Co-Trainer der U17 antrat. Nach zwei weiteren Jahren bei den Löwen kehrte Nagelsmann seiner Heimatregion den Rücken und wagte den Sprung zur Hoffenheimer U17, auch weil ihm im Kraichgau schon früh eine tragende Rolle angeboten wurde. Und so kam es, dass er nach einem Jahr als Co-Trainer der U17 bereits 2011 zum Cheftrainer der U16 wurde.

Zum ersten Mal auf der Bundesligabühne tauchte Nagelsmann im Dezember 2012 auf, als er zunächst dem damaligen Cheftrainer Frank Kramer und später auch seinen Nachfolgern in dieser Spielzeit (Marko Kurz, Markus Gisdol) assistierte. Von Tim Wiese damals „Baby-Mourinho" getauft, konnte er erste Erfahrungen im Bundesligaabstiegskampf sammeln. Ab der Saison 2013/14 nahm die Erfolgsstory des jungen Trainers dann richtig Fahrt auf. Nagelsmann übernahm im Kraichgau die U19 und führte diese schon in seiner ersten Saison zum Gewinn der Süddeutschen und der Deutschen Meisterschaft. Im darauffolgenden Jahr scheiterte er erst im Finale an Schalke 04 und damit an der doppelten Titelverteidigung.

Julian Nagelsmann: Karriere-Impressionen



























































Im Juni 2015 begann Nagelsmann seine Ausbildung als Fußballlehrer. Nachdem Huub Stevens, der selbst erst Ende Oktober 2015 das Zepter im Kraichgau übernommen hatte, wegen Herzrhythmusstörungen bereits im darauffolgenden Februar wieder zurücktratt, war es an Julian Nagelsmann die Hoffenheimer aus dem Abstiegssumpf zu befreien. Für die Kraichgauer war die vorzeitige Beförderung Nagelsmanns zum Cheftrainer damals nicht risikofrei, bei einem eventuellen Abstieg hätte das vielgelobte Trainertalent gleich mit einem Negativerlebnis zu kämpfen gehabt.

Doch es kam ganz anders. Angefangen mit einem 1:1 in Bremen arbeiteten sich die Hoffenheimer unter ihrem neuen Trainer Stück für Stück zurück auf die Nichtabstiegsplätze. 23 Punkte aus den letzten 14 Spielen standen zu Buche, die TSG auf Tabellenplatz 15 – und Julian Nagelsmann gleich im Rampenlicht.

Für die erste komplette Saison als Hauptverantwortlicher der TSG 1899 Hoffenheim gab Nagelsmann im rnz-Interview im Sommer 2016 die Marschroute vor: „So mit ein bisschen Rumkicken in der Bundesliga und dem Verbleib kann ich nicht so viel anfangen. Das befriedigt mich nicht. Wenn ich Zwölfter werde, möchte ich nicht durch Heidelberg sprinten, mir eine Krone aufsetzen und sagen: Was bin ich für ein geiler Typ! Ich will richtig guten Fußball spielen lassen und Erfolg haben.“

Seinen großen Worten ließ er gemeinsam mit einer hungrigen Hoffenheimer Mannschaft sogleich auch Taten folgen. Nach vier Unentschieden zum Auftakt startete die TSG durch und blieb die gesamte Hinrunde über ungeschlagen. Die Erfolgsstory des jungen Hoffenheimer Trainers blieb natürlich in der Liga nicht unbemerkt. Schon in der Winterpause 2016/17 kursierten die ersten zaghaften Gerüchte um eine Zukunft beim FC Bayern – wenn auch als Weißbier-Wette im rnz-Interview.

Nach der Rückrunde, die die TSG auf einem überragenden vierten Platz und der ersten Teilnahme am internationalen Geschäft abschloss, nahmen die Gerüchte um einen Wechsel nach München immer weiter zu.

Diese gerieten allerdings zu Saisonende wieder ins Hintertreffen – Nagelsmann unterschrieb bis 2019, die TSG feierte die erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte und der ganze Kraichgau freute sich auf die Champions-League-Playoffs gegen den glorreichen FC Liverpool. Dass Julian Nagelsmann die Entwicklung seiner Mannschaft keineswegs überraschte und er die ein Jahr zuvor getroffenen Aussagen durchaus ernst meinte, bewies er durch die Enthüllung der eigenen Saisonziele am letzten Spieltag.

Nach dem anderthalbjährigen Höhenflug der TSG unter Julian Nagelsmann kehrte zu Beginn der laufenden Spielzeit das erste Mal eine gewisse Ernüchterung im Kraichgau ein. Die Spiele gegen den FC Liverpool gingen verloren und auch die erste Gruppenphase im internationalen Geschäft mit Spielen gegen Istanbul Basaksehir, Ludogorez Rasgrad und Sporting Brage verlief enttäuschend. Mit einem unglücklichen Interview gegenüber Eurosport, in dem Nagelsmann bekannte, der FC Bayern spiele in seinen Träumen „doch eine etwas größere Rolle“, lieferte Nagelsmann der Medienlandschaft zusätzliche Angriffspunkte. Noch dazu lief es für sein Team nicht mehr so gut, wie im Jahr zuvor – was aufgrund der hohen Messlatte allerdings kaum verwunderlich war. Als im Dezember Peter Bosz in Dortmund gehen musste, war Nagelsmann auch bei den Schwarz-Gelben ein Thema.

Inzwischen haben sich die Gerüchte um Nagelsmann allerdings wieder beruhigt. Dietmar Hopp erteilte allen Bewerbern um den eigenen Trainer eine Absage und auch Nagelsmann selbst bekräftigte bis 2019 Trainer der TSG bleiben zu wollen. Einen Verbleib über diese Zeit hinaus kann man sich zwar nicht so recht vorstellen, dennoch bleibt der TSG genug Zeit um für den Abgang ihres „Baby-Mourinho“ gerüstet zu sein. Dieser hat in den zurückliegenden zwei Jahren Verantwortliche und Fans der TSG 1899 Hoffenheim begeistert und den Verein von Tabellenplatz 17 ins internationale Geschäft geführt. Schon jetzt ist er der erfolgreichste Hoffenheimer Bundesligatrainer - und könnte diesen Rekord weiter ausbauen.

Auch die Zukunft der TSG gestaltet Nagelsmann aktiv mit. Stefan Posch und Dennis Geiger stehen exemplarisch für junge Spieler, denen Nagelsmann immer wieder das Vertrauen gibt und die sich unter ihm im Kraichgau hervorragend entwickelt haben. Weitere werden diesem Vorbild folgen.

In den verbleibenden Spielen der laufenden Rückrunde kann es für die TSG zur erneuten Teilnahme am internationalen Geschäft reichen, jedoch ist auch eine sorgenfreie Restsaison bereits ein Erfolg. Für die Zeit nach der TSG hat der mit 30 Jahren immer noch junge Trainer der TSG dann wohl alle Möglichkeiten. Derzeit steht sein Name offenbar beim FC Arsenal ganz hoch im Kurs. Auch die ganz große Fußball-Bühne scheint für den Jungen aus Landsberg am Lech nicht mehr weit entfernt.