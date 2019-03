Alfred Schreuder wurde am 2. November in Barneveld, Niederlande, geboren. Als Profi brachte es der Mittelfeldspieler für Feyenoord Rotterdam, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Twente Enschede und Vitesse Arnheim auf 338 Spiele in der niederländischen Eredivisie und auf 32 in der dortigen zweithöchsten Spielklasse. Seine Trainerkarriere begann der Vater von vier

Zur Person

Alfred Schreuder wurde am 2. November in Barneveld, Niederlande, geboren. Als Profi brachte es der Mittelfeldspieler für Feyenoord Rotterdam, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Twente Enschede und Vitesse Arnheim auf 338 Spiele in der niederländischen Eredivisie und auf 32 in der dortigen zweithöchsten Spielklasse. Seine Trainerkarriere begann der Vater von vier Kindern als Assistent in Arnheim, in Enschede coachte er vier Spiele als Interimstrainer und seine bislang einzige Saison als Cheftrainer. (nb)

[-] Weniger anzeigen