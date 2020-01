Zuzenhausen. (dpa-lsw) Der chinesische Fußball ist nicht nur für Spieler und Trainer aus Europa lukrativ, sondern jetzt auch für Nachwuchs-Experten. Die TSG 1899 Hoffenheim verliert in Dirk Mack ihren Nachwuchsdirektor an den Topclub Shandong Luneng. Dort wird der 51-Jährige nicht nur dem Trainerteam der Profimannschaft angehören, sondern er soll auch die gesamte sportliche Infrastruktur weiter entwickeln. Dies teilte der Bundesligist am Mittwoch mit.

Mack hatte die Akademie, aus der auch Profitrainer wie Julian Nagelsmann (RB Leipzig) und Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart) stammen, zu einer der besten Nachwuchsadressen in Deutschland gemacht. "Wir bedauern den Abgang von Dirk Mack sehr", sagte TSG-Geschäftsführer Peter Görlich.

"Er leistete eine ausgezeichnete Arbeit, die nicht nur auf nationaler Ebene höchste Anerkennung gefunden hat." Mack, der auch die Fußballlehrer-Lizenz hat, sprach von einem überraschenden Angebot und einer außergewöhnlichen Herausforderung.

Viel Erfolg, Dirk! 🔵⚪



Nachwuchsdirektor Dirk #Mack wechselt mit sofortiger Wirkung zum chinesischen Topklub Shandong Luneng.



Mehr zum Abschied:

🌐 https://t.co/gzoEWmdH0w pic.twitter.com/aUGb6sev0z — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 15. Januar 2020

Robert Zulj. Foto: APF​

Mittelfeldspieler Robert Zulj wechselt derweil zum VfL Bochum. Dies teilte der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau am Mittwoch mit. Der 27-Jährige hat in dieser Saison noch keinen Erstliga-Einsatz, sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Über die Ablösemodalitäten machte die TSG keine Angaben.

Zulj war 2017 von Bochums Zweitliga-Konkurrenten Greuther Fürth nach Hoffenheim gekommen. Er konnte sich aber nicht durchsetzen und war in der vergangenen Saison an Union Berlin ausgeliehen. Dort verhalf er den Eisernen mit zum Erstliga-Aufstieg.

Viel Erfolg in Bochum, Robert! 👋🏽



Robert #Zulj verlässt die #TSG Hoffenheim. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum @VfLBochum1848eV in die zweite Liga.



🌐 https://t.co/yET60W4mqA pic.twitter.com/cxWkZPh4Gm — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 15. Januar 2020

Update: Mittwoch, 15. Januar 2020, 16.35 Uhr

Kevin Akpoguma. Foto: dpa

Zuzenhausen. (dpa-lsw) Abwehrspieler Kevin Akpoguma hat seinen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Dies teilte der badische Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Sein ursprünglicher Kontrakt wäre 2021 ausgelaufen.

"Akpo ist ein extrem zielstrebiger Spieler, der sich über unsere U23 und zwei Leihstationen zum verlässlichen Bundesliga-Profi entwickelt hat", sagte Sportchef Alexander Rosen. Akpoguma verkörpere den Typus des modernen Verteidigers - mit einer unglaublichen Athletik.

Der in Neustadt an der Weinstraße geborene Verteidiger hat inzwischen 40 Spiele im Oberhaus absolviert und war 2013 vom Karlsruher SC gekommen. Akpoguma war von 2015 bis 2017 an Fortuna Düsseldorf und im ersten Halbjahr 2019 an Hannover 96 ausgeliehen.

Der Hoffenheimer Lukas Rupp. Foto: Uwe Anspach

Zuzenhausen (dpa) - Lukas Rupp wechselt vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zum Premier-League-Letzten Norwich City. Das gaben die Kraichgauer bekannt. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler war im Sommer 2016 vom VfB Stuttgart gekommen und bestritt 43 Bundesliga-Einsätze, davon sieben in der aktuellen Saison.

Sein Vertrag in Hoffenheim wäre im Sommer ausgelaufen. Über die Ablöse machten die Vereine keine Angaben. Rupp kam in der laufenden Bundesliga-Saison auf sieben Einsätze.

Auf die Meniskusverletzung von Stammtorhüter Oliver Baumann (29) hat "Hoffe" am Dienstag ebenfalls reagiert und mit Michael Esser vom Zweitligisten Hannover 96 einen Keeper verpflichtet. Der 32-Jährige kommt ablösefrei zur TSG und hat einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Manager Alexander Rosen glaubt, im 1,98 Meter großen Schlussmann, der ursprünglich aus Castrop-Rauxel stammt, "eine ideale Lösung auf eine durchaus anspruchsvolle Situation" gefunden zu haben.

Gegen die Eintracht im Kasten: Michael Esser, hier im Trikot von Hannover 96. Foto: Imago

Nach Stürmer Munas Dabbur (FC Sevilla) ist Esser der zweite Neuzugang bei den Schützlingen von Cheftrainer Alfred Schreuder in der Wintertransferperiode. Der israelische Nationalspieler ist froh über den Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim und darüber, das Kapitel FC Sevilla abgeschlossen zu haben. "Ich bin glücklich hier", sagte der 27 Jahre alte Stürmer am Dienstag in einem Mediengespräch. "Es ist kein Geheimnis: Ich hatte eine harte Zeit in Sevilla mit wenig Einsatzzeiten." Für ihn sei es die härteste Zeit seiner bisherigen Karriere gewesen. Zum Wechsel in die Fußball-Bundesliga sagte Dabbur: "Ich wollte in eine starke Liga und zu einem starken Verein."

Bei den Kraichgauern unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Seine Ablösesumme wird auf rund zwölf Millionen Euro geschätzt. Dabbur war erst im Sommer 2019 für 17 Millionen Euro von RB Salzburg zum spanischen Erstligisten nach Sevilla gewechselt.

Update: Dienstag, 14. Januar 2020, 15.31 Uhr

Kevin Vogt. Archivfoto: dpa/Uwe Anspach

Zuzenhausen/Bremen. (dpa) Werder Bremen hat den ersten Winter-Neuzugang perfekt gemacht. Die stark abstiegsbedrohten Bremer einigten sich mit Kevin Vogt von der TSG 1899 Hoffenheim auf einen Wechsel an die Weser, wie der Club am Sonntag mitteilte.

Der 28-Jährige wird bis zum Saisonende ausgeliehen und muss nur noch den Medizincheck absolvieren. Bremens Trainer Florian Kohfeldt hatte eigentlich gehofft, bereits im Trainingslager auf Mallorca einen neuen Spieler begrüßen zu können. Doch beide Clubs einigten sich erst jetzt auf das Leihgeschäft. In Hoffenheim war Vogt als Kapitän in die Saison gegangenen, zuletzt bei Trainer Alfred Schreuder aber in Ungnade gefallen.

Update: 12. Januar 2020, 15.40 Uhr