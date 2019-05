Gemeinsam in einem Boot und fortan Konkurrenten: Julian Nagelsmann (5.v.l.) und Alfred Schreuder (7.v.l.) am 28. Juli 2016 im Hoffenheimer Trainingslager in Bad Häring. Beim Rafting in Kössen/Tirol packte das Betreuerteam kräftig mit an und hatte viel Spaß. Nächste Saison stehen sich Nagelsmann mit Leipzig und Schreuder mit "Hoffe" gegenüber. Foto: APF