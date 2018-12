Von Michael Abschlag

Hamburg. Heiko Maus (46) ist Musiksachverständiger und Musikdozent in Hamburg. Zu seinen Spezialgebieten zählen Musikrecht und Filmmusik.

Herr Maus, wenn ich Musik produzieren will - was sollte ich dann beachten?

Eine solide musikalische Ausbildung ist natürlich hilfreich. Etwa 10.000 Stunden Übung braucht man schon, um Erfolg zu haben. Wenn Sie sich jemanden wie Jaehn oder Avicii anschauen, die haben wahrscheinlich schon im Kinderzimmer angefangen. Man muss also viel, viel Zeit investieren. Eine Prise Talent gehört natürlich auch dazu. Aber Genies in dem Sinne, dass jemand einfach sofort einen Hit landet, gibt es nicht. Da steckt immer viel Arbeit dahinter. Deshalb sollte man bereit sein, viel Zeit zu investieren. Und es kann auch nichts schaden, sich viel umzuhören, was andere produzieren, auch in unterschiedlichen Genres. Man braucht ein bestimmtes Wissen: Was gibt es alles? Was kann man alles machen? Das ist eine Grundvoraussetzung.

Und die Ausrüstung?

Es reicht heute eine günstige Ausrüstung. Mit einem Standardprogramm auf dem iPad kann man schon wahnsinnig viel machen, sodass man eigentlich nichts Teures mehr braucht. Es gibt natürlich immer noch die teuren Studios für die Profis, die Hunderttausende Euro kosten. Aber für den Hausgebrauch, um erst einmal anzufangen, reichen die Home᠆studios auf dem PC oder Smartphone. Da muss man nicht viel Geld ausgeben.

Wie hat sich denn das Musikmachen durch die Digitalisierung und neue Erfindungen verändert?

Die ganze Musik hat sich schon extrem verändert, auch der Geschmack. Ich habe früher zum Beispiel den klassischen Formaufbau unterrichtet, mit Strophe, Chorus, Intro und so weiter. Das kann man machen, aber die Musik ist viel schnelllebiger geworden, gerade durch das Streaming: Man hört zehn Sekunden rein, und dann entscheidet man sich, ob einem ein Lied gefällt oder nicht. Wir haben heute eine riesige Auswahl, dadurch ist die Konkurrenz auch sehr groß. Der Sound zum Beispiel, gerade im Rock- und Popbereich, ist sehr bombastisch geworden, sehr ausladend. Die Songstruktur ist dagegen eher einfach, die Texte sind meist nicht kompliziert. Die meisten hören heute ja eher nebenher Musik und achten nicht bewusst darauf. Strophe und Refrain gleichen sich in der Gewichtung immer mehr an, schon die Strophe braucht eine Hookline, einen eingängigen Part.

Sie sprechen Streamingdienste wie Spotify an. Ist das inzwischen der größte Markt?

Es gibt einige wenige, die mit Streaming ganz gut verdienen. Wer ohnehin schon ein Megastar ist, verdient da natürlich auch gut. Es gibt auch Newcomer, junge Bands, die vielleicht in Deutschland keine große Fangemeinde finden, aber in Asien oder Südamerika gut ankommen. Da bietet das Streaming gute Chancen. Aber insgesamt verdient man da nicht so viel. Das meiste Geld nehmen Künstler heute über Auftritte ein, oder über Merchandising.

Für junge Musiker ist das also eher eine Herausforderung.

Teils, teils. Einerseits ist es eine Chance, bekannt zu werden, wie etwa auch Youtube. Man kann leicht etwas online stellen und braucht nicht mehr gleich eine Plattenfirma wie früher. Einige werden auch entdeckt und dadurch erfolgreich. Aber die Konkurrenz ist dadurch eben auch sehr groß.

Was macht denn einen Hit aus?

Es gibt zwei Möglichkeiten, erfolgreich zu werden. Entweder, man schaut, was gerade in ist, und macht dann etwas Ähnliches. Oder man versucht, seinen eigenen Sound zu kreieren, und entwickelt etwas ganz Eigenes. Aber da gibt es kein Geheimrezept, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Meistens ist es eine Mischung aus beidem.