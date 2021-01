Walldorf/Redmond. (RNZ) Die Softwarekonzerne SAP und Microsoft erweitern ihre Partnerschaft, wie SAP am Freitag mitteilte. Demnach soll das SAP-Datenbanksystem S/4HANA auf der Microsoft-Cloudlösung Azure zügiger eingeführt werden. Außerdem soll die Microsoft-Software Teams in das komplette Portfolio von SAP integriert werden. Damit soll Kunden der Umstieg in die Cloud erleichtert werden, erklärten die beiden Unternehmen.

Damit höben die Konzerne ihre Zusammenarbeit eine Ebene höher, sagte SAP-Chef Christian Klein laut Mitteilung. "Wir gestalten damit gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft und bereiten den Weg für das reibungslos funktionierende Unternehmen." Die Unternehmen erweitern außerdem ihre im Jahr 2019 aus der Taufe gehobene Partnerschaft, durch die sie Cloud-Lösungen gegenseitig empfehlen und nutzen, um neue Angebote im Bereich Cloud-Automatisierung und -Integration für SAP S/4HANA auf Microsoft Azure einzuführen.