Von Barbara Klauß

Heidelberg/Mannheim. Gleich zwei Lebensversicherer ziehen sich aus der Region zurück: sowohl die Heidelberger Lebensversicherung als auch die Mannheimer Entis Lebensversicherung, die beide zur Viridium Holding gehören, schließen ihre Standorte in Heidelberg und Mannheim für den größten Teil ihrer Belegschaft. Der operative Betrieb der Heidelberger Leben Service Management GmbH und der Entis Service Management GmbH, die für Bestandsverwaltung und Servicetätigkeiten zuständig sind, werde aufgegeben, heißt es in einer internen Präsentation der Unternehmen.

"Viridium hat entschieden, den Kundenservice am bereits heute größten Servicestandort der Gruppe in Hamburg zu bündeln", bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag auf RNZ-Anfrage. Zudem würden IT- und Querschnittsaufgaben, die bislang in Heidelberg und Mannheim erbracht wurden, am Sitz der Gruppe in Neu-Isenburg angesiedelt.

Betroffen von der Verlagerung sind dem Sprecher zufolge an beiden Standorten knapp 130 Mitarbeiter im Kundenservice und rund 40 in IT und Querschnittsfunktionen. "Die Personalkapazitäten werden jeweils in ähnlicher Größenordnung am Standort Hamburg sowie in Neu-Isenburg wieder aufgebaut."

Die Mitarbeiter in Heidelberg, die am Donnerstag bei einer virtuellen Veranstaltung informiert wurden, reagierten dem Vernehmen nach geschockt – zumal Ihnen keine Perspektive eröffnet worden sei, wie aus dem Umfeld des Unternehmens zu hören war. Ihnen sei angeboten worden, sich auf Stellen in Hamburg zu bewerben, hieß es. Ein Angebot, das für viele schon angesichts der Entfernung nicht in Frage komme. Zudem gebe es keine Übernahme-Garantie.

Zwar betonte der Unternehmenssprecher, dass es sich angesichts des Stellenaufbaus in Hamburg und Neu-Isenburg nicht um eine Personalabbaumaßnahme handle. Aus Sicht mancher in Heidelberg aber gehen allein hier knapp 140 Arbeitsplätze verloren.

Rund 45 Mitarbeiter des Kundenserviceteams, die im Auftrag von Scottish Widows manche Bestände in Deutschland und Österreich verwalten, sind dem Sprecher zufolge nicht von der Verlagerung betroffen. "Viridium bleibt also, wenn auch in geringerem Umfang als bislang, in Heidelberg weiter vertreten." Zudem betonte er, dass sich für die Kunden von Heidelberger Leben und Entis Leben vertraglich und bei der Betreuung ihrer Anliegen keine Änderungen ergäben.

Aus dem Umfeld des Unternehmens wurde jedoch die Sorge laut, ob der Kundenservice für die rund 500.000 Versicherungsverträge, die die Mitarbeiter in Heidelberg derzeit betreuen, von Hamburg aus in der gleichen Weise aufrecht erhalten werden könne. Durch die Verlagerung gehe Wissen verloren, hieß es.

Die Veränderungen sollen laut Unternehmenssprecher bis Anfang des vierten Quartals 2021 abgeschlossen sein. Viridium beabsichtige, die Maßnahmen ausgewogen und sozialverträglich umzusetzen, sodass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden könnten, erklärte er. Die Gespräche mit den Betriebsratsgremien sollten bereits in der kommenden Woche aufgenommen werden. "Wir sind überzeugt, dass wir die kommenden Monate im respektvollen und guten Miteinander gestalten werden – bei der Erarbeitung eines Interessenausgleichs, eines fairen Sozialplans sowie eines möglichen Freiwilligenprogramms", heißt es in der internen Präsentation zur Information der Mitarbeiter.

Die Viridium Holding mit Sitz in Neu-Isenburg verwaltet und wickelt Lebensversicherungs-Altbestände ab. Eigenen Angaben zufolge betreut Viridium derzeit rund vier Millionen Verträge. Gegründet wurde die Holding 2013/14 von Cinven und Hannover Rück. Zunächst erwarb sie die Heidelberger Lebensversicherung, die ihr Neugeschäft 2014 eingestellt hat und sich nur noch auf die bestehenden Kunden konzentriert.

Später kamen Skandia, Generali (heute Proxalto) und Entis hinzu, die Lebensversicherungsverträge der ehemaligen Mannheimer Lebensversicherung betreut. Die Gruppe stehe an einer entscheidenden Wegmarke, steht in der Präsentation. Daher sei das Standortkonzept überprüft worden. Durch Heterogenität in Strukturen und Prozessen gebe es Reibungsverluste. Nun würden wesentliche Aufgaben und Funktionen zentralisiert.

Die Heidelberger Leben wurde 1991 als MLP Lebensversicherung gegründet. 2005 ging das Unternehmen an die Halifax Bank of Scotland (HBOS) über; 2013 für rund 300 Millionen Euro an den Finanzinvestor Cinven und der Hannover Rück.