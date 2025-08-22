Von Lukas Werthenbach

Heiligkreuzsteinach. Der Haken ist an die Hauptschnur geknotet, die Made aufgespießt, die Schnur ausgeworfen – die Pose, auch "Schwimmer" genannt, liegt so auf dem Wasser, wie es sein sollte. Jetzt erst mal in Ruhe die restliche Ausrüstung aufbauen, durchatmen, die Odenwald-Idylle genießen – von wegen!

Besagte Pose steht keine drei Sekunden im