Freitag, 22. August 2025

Plus Heiligkreuzsteinach

Auf dem Forellenhof Spohn darf auch ohne Fischereischein geangelt werden.

Angeln als lehrreiches Familien- und Naturerlebnis: Vom Teich geht das Gefangene direkt auf den Teller.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 52 Sekunden
Auf dem Forellenhof Spohn werden Fische gezüchtet, ehe sie in den großen Teich kommen: Hier sind Angler willkommen. Fotos: luw (2)/privat

Von Lukas Werthenbach

Heiligkreuzsteinach. Der Haken ist an die Hauptschnur geknotet, die Made aufgespießt, die Schnur ausgeworfen – die Pose, auch "Schwimmer" genannt, liegt so auf dem Wasser, wie es sein sollte. Jetzt erst mal in Ruhe die restliche Ausrüstung aufbauen, durchatmen, die Odenwald-Idylle genießen – von wegen!

Besagte Pose steht keine drei Sekunden im

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
