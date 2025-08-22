Es besteht der Verdacht eines "nicht natürlichen Todes"
Der 27-Jährige und ein Begleiter waren in Neckarelz in den Neckar gestiegen, der Begleiter drehte frühzeitig um. Der Notruf kam viel später.
Neckarelz/Obrigheim. (ses) Es war der bislang tragischste Moment des Sommers in der Region: Ein 27-Jähriger ist vor zwei Wochen im Neckar ertrunken. Die Strecke von Neckarelz nach Obrigheim schaffte der Mann noch, den Rückweg nicht mehr.
Nachdem er am Freitag als vermisst gemeldet und trotz groß angelegter Suche nicht gefunden worden war, tauchte die Leiche des 27-Jährigen am Montag in
