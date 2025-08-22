Freitag, 22. August 2025

zurück
Plus Toter im Neckar

Es besteht der Verdacht eines "nicht natürlichen Todes"

Der 27-Jährige und ein Begleiter waren in Neckarelz in den Neckar gestiegen, der Begleiter drehte frühzeitig um. Der Notruf kam viel später.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 11 Sekunden
Foto: DRK

Neckarelz/Obrigheim. (ses) Es war der bislang tragischste Moment des Sommers in der Region: Ein 27-Jähriger ist vor zwei Wochen im Neckar ertrunken. Die Strecke von Neckarelz nach Obrigheim schaffte der Mann noch, den Rückweg nicht mehr.

Nachdem er am Freitag als vermisst gemeldet und trotz groß angelegter Suche nicht gefunden worden war, tauchte die Leiche des 27-Jährigen am Montag in

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.