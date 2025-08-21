Donnerstag, 21. August 2025

zurück
Plus Ladenburg

Drei Tage Fröhlichkeit und Feierlaune beim Altstadtfest

Das 50. Altstadtfest beginnt schon freitags. Bürgermeister Stefan Schmutz und Petra Liebig stellten Programm vor.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 34 Sekunden
Am zweiten Septemberwochenende wehen wieder die blau-weißen Wimpelketten über den Altstadtgassen, durch die unzählige Altstadtfestbesucher schlendern. Archivfoto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Schon bald ist es wieder soweit: Vom 12. bis 14. September lädt Ladenburg zum 50. Altstadtfest ein. Weil wegen Corona zwei Altstadtfeste ausfallen mussten, wird erst in diesem Jahr der runde Geburtstag gefeiert.

Als die Ladenburger im September 1974 zusammen mit der Einweihung der Außenanlage des Bischofshofs ihr erstes Altstadtfest

