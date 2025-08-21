Von Axel Sturm

Ladenburg. Schon bald ist es wieder soweit: Vom 12. bis 14. September lädt Ladenburg zum 50. Altstadtfest ein. Weil wegen Corona zwei Altstadtfeste ausfallen mussten, wird erst in diesem Jahr der runde Geburtstag gefeiert.

Als die Ladenburger im September 1974 zusammen mit der Einweihung der Außenanlage des Bischofshofs ihr erstes Altstadtfest