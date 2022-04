Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Geschäftsführung von ProMinent in Heidelberg, einem Hersteller von Dosieranlagen und Systemen für die Wasseraufbereitung, will offenbar dem bisherigen Vorsitzenden des Betriebsrates kündigen. Ende der vergangenen Woche soll sie dem Arbeitnehmergremium einen "Antrag auf Zustimmung zur außerordentlichen und fristlosen, verhaltensbedingten Kündigung" vorgelegt haben. Von Seiten des Unternehmens wollte am Freitag niemand dazu eine Stellungnahme abgeben. Die IG Metall Heidelberg teilte auf Anfrage mit, dass ihr der Fall bekannt sei. Die Liste des betroffenen Betriebsratsvorsitzenden war bei der jüngsten Betriebsratswahl bei ProMinent Anfang April unterlegen, die konstituierende Sitzung des neuen Betriebsrats steht aber noch aus.

Betriebsratsmitglieder genießen in Deutschland einen besonderen Kündigungsschutz. Soll ihnen dennoch gekündigt werden, ist die Zustimmung des gesamten Gremiums notwendig. Üblicherweise lehnt es ein solches Ansinnen aber ab, so auch im Fall ProMinent. Der Geschäftsführung bleibt dann noch die Möglichkeit, sich diese fehlende Zustimmung durch ein entsprechendes Arbeitsgerichtsurteil ersetzen zu lassen. Den Weg vor ein solches Gericht haben die Verantwortlichen in Heidelberg in der Vergangenheit selten gescheut, ein juristisches Nachspiel droht somit auch jetzt. Der Fall hat auch deswegen eine Brisanz, weil der amtierende Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger einer der Geschäftsführer von ProMinent ist. In den jahrelangen Konflikten in Heidelberg gilt er allerdings nicht als treibende Kraft.

Über die genauen Hintergründe der beabsichtigten Kündigung des bisherigen Betriebsratsvorsitzenden wurde am Freitag wenig bekannt. Das Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung gilt schon lange als zerrüttet. Immer wieder warf das Management dem Gremium vor, wichtige Unternehmensentscheidungen zu blockieren und damit sogar Arbeitsplätze zu gefährden. Zudem schade der Betriebsrat mit seiner angeblichen Verweigerungshaltung dem Bild, das ProMinent in der Öffentlichkeit abgebe.

Auch die gerade beendete Betriebsratswahl war von den Streitigkeiten überschattet gewesen. Erstmals war dabei die Liste "Pro Prominent" angetreten, die von der Geschäftsführung unterstützt worden sein soll. Im Wahlkampf war sie mit Parolen wie "Gemeinsam für Veränderung!" bewusst auf Distanz zum bisherigen Betriebsrat gegangen. Auch Geschäftsführer Andreas Dulger, Bruder des Arbeitgeberpräsidenten, hatte offen für die neue Liste geworben und die Betriebsratswahl als Chance bezeichnet, etwas an den aktuellen Zuständen zu ändern.

Tatsächlich setzte sich bei der Betriebsratswahl die Liste "Pro Prominent" durch, wenn auch nur mit einer knappen Mehrheit von sechs Stimmen. Auch wegen dieses Erfolges wird die beabsichtigte Kündigung des bisherigen Betriebsratsvorsitzenden in Unternehmenskreisen als "unnötiges Nachtreten"gesehen. Der Gang vor das Arbeitsgericht wird befürchtet.