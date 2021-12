Die Vorgänge bei ProMinent beschäftigten am Montag das Arbeitsgericht. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Betriebsrat von ProMinent in Heidelberg, einem Hersteller von Dosieranlagen und Systemen für die Wasseraufbereitung, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Geschäftsführung. Es geht um eine Corona-Infektion von mehreren Mitarbeitern Anfang November. Einer von ihnen soll noch heute unter den Folgen der Krankheit leiden. Nach Ansicht der Arbeitnehmervertretung hätte die Ansteckung verhindert werden können. Der Betriebsrat ist sogar überzeugt davon, dass die Geschäftsführung mitschuldig an den Infektionen ist. Sie habe zuvor einen Umzug von 20 Mitarbeitern der betroffenen Abteilung in ein anderes Bürogebäude mit angeblich zu kleinen Räumen angeordnet. Außerdem habe sie eine Anwesenheitspflicht von den Mitarbeitern gefordert.

Das Arbeitnehmergremium hatte deswegen seine Zustimmung zu dem Umzug verweigert. Die Geschäftsführung führte die Versetzung dennoch – zunächst vorläufig – durch und zog vor das Arbeitsgericht Mannheim (Kammer Heidelberg), um dort eine sogenannte Zustimmungsersetzung durch das Gericht zu erreichen – ein in solchen Fällen übliches Vorgehen. Dabei waren die Corona-Infektionen allerdings nicht Gegenstand des Rechtsstreits. Es ging allein um die Rechtsfrage, ob der Betriebsrat seine Zustimmung zu Recht oder zu Unrecht verweigert hat.

Am Montag fand dazu vor dem Arbeitsgericht ein Gütetermin statt, bei dem man diese Frage aber nicht abschließend habe klären können, sagte eine Sprecherin des Gerichts auf Anfrage. Denn aufseiten des Betriebsrats habe Unklarheit darüber bestanden, ob die Versetzung der 20 Kollegen in das neue Dienstgebäude, das den Angaben zufolge fünf Häuser von dem alten entfernt ist, überhaupt zustimmungspflichtig sei. Angesichts dessen seien beiden Parteien schließlich einen Vergleich eingegangen. Das Verfahren sei damit zunächst erledigt, sagte die Gerichtssprecherin. Das am Prozess teilnehmende Betriebsratsmitglied habe den Vergleich allerdings nur "widerruflich" angenommen, da das gesamte Betriebsratsgremium noch zustimmen müsse. Dafür habe der Richter eine Frist bis zum 12. Januar gesetzt, so die Sprecherin.

Vonseiten der Geschäftsführung war am Montagabend kein Kommentar zu erhalten. Im Zusammenhang mit dem Gütetermin kursierte allerdings eine Stellungnahme, nach der es aus Sicht des Managements keinerlei Zusammenhang zwischen der Versetzung und dem fraglichen Infektionsgeschehen gebe. ProMinent nehme den Gesundheits- und Arbeitsschutz der Mitarbeitenden sehr ernst, heißt es. Zudem stehe das Betriebsgebäude, in das die fraglichen Mitarbeiter umgezogen seien, dem Hygienekonzept der übrigen Gebäude in nichts nach.

Die ganze Angelegenheit hat auch deshalb eine gewisse Brisanz, da Rainer Dulger, einer der drei ProMinent-Geschäftsführer, gleichzeitig Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ist. In dieser wichtigen Funktion war er erst Mitte November bestätigt worden.

Streitigkeiten zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung von ProMinent sind in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen. Erst Ende Februar dieses Jahres gab es das letzte Zusammentreffen vor dem Arbeitsgericht. "Die Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Betriebsrat ist schon seit längerer Zeit erheblich gestört", sagte deshalb auch Mirko Geiger, Chef der IG Metall Heidelberg, am Montag zu den aktuellen Vorgängen. Er wünsche sich wieder eine konstruktive Haltung vor allem vonseiten der Geschäftsführung. Gleichzeitig warnte er aber davor, den Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger zu sehr in die Sache hineinzuziehen.

Ausgestanden dürfte die Angelegenheit mit dem Vergleich übrigens noch nicht sein. Vonseiten des Betriebsrates hieß es am Abend, dass im Rahmen des Vergleichs nur die Frage der Mitbestimmungspflicht erledigt sei. Offen sei noch die Frage, ob die Geschäftsführung ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern in der Corona-Pandemie missachtet habe. Hier werde man nun das weitere Vorgehen prüfen.