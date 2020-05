Von Michael Abschlag

Heidelberg. Dominik Enste (53) ist Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln.

Herr Enste, in der Corona-Krise ist die Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen wieder aufgeflammt. Was halten Sie davon?

Diese Debatte kommt immer dann auf, wenn es Veränderungen gibt und manche hoffen, diese Idee, die nicht gerade neu ist, in der Gesellschaft verankern zu können. Solche Situationen eignen sich ja immer, um radikale Veränderungen vorzuschlagen, wenn einem die Reform des bestehenden Systems zu mühsam erscheint. Deshalb wundert mich das nicht. Die Argumente werden leider auch nicht unbedingt besser. Deshalb bleiben meiner Meinung nach auch die Bedenken bestehen.

Wo sehen Sie denn Probleme?

Ein zentrales Problem ist die Bedingungslosigkeit. Hier soll Menschen etwas gegeben werden, ohne dass wir eine Gegenleistung erhalten. Das ist etwas, was es in unserem System so nicht gibt. Man müsste also die Menschen umerziehen und dafür sorgen, dass sie eine andere Haltung zueinander entwickeln. Unser Leben besteht bisher ja daraus, dass der eine etwas gibt, wenn der andere etwas zurückgibt. Das ist das Prinzip unserer Marktwirtschaft: Ich bezahle und bekomme dafür etwas, und ich bin nicht darauf angewiesen, dass der andere mir besonders wohlgesonnen ist. Und dann gibt es die Hilfe bei Bedürftigkeit. Das große Problem beim bedingungslosen Grundeinkommen ist, dass es nur wenige Menschen gibt, die anderen bedingungsloslos etwas geben möchten. Sie wollen entweder eine Gegenleistung oder sie wollen wissen, dass der andere bedürftig ist und tatsächlich unsere Hilfe braucht.

Sie nennen das bedingungslose Grundeinkommen "ungerecht". Wieso?

Für mich ist etwas ungerecht, wenn wir Ungleiches gleich behandeln. Das ist ja die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens einer einheitlichen Höhe, dass es keine Rolle spielt, welche Bedürftigkeit vorliegt, welcher Bedarf noch da ist und welche Leistung jemand selbst erbringen kann. Deshalb ist ja bei allen Konzepten letztlich doch mehr Leistung bei mehr Bedarf vorgesehen. Wenn Sie das machen, ist das Etikettenschwindel, weil es dann nicht mehr bedingungslos ist. Dann müsste etwa jemand, der in München lebt, mehr bekommen als jemand, der in Rostock lebt, weil dort die Mieten höher sind. Da haben Sie am Ende das, was wir nach 70 Jahren sozialer Marktwirtschaft auch haben, nämlich eine sehr ausgeklügelte Differenzierung nach Einzelfällen für Einzelfallgerechtigkeit.

Wieviel würde denn ein Grundeinkommen nach Ihrer Schätzung kosten?

Das kommt darauf an, wie hoch es sein soll und wieweit Sie es zum Beispiel nach Altern (Kind oder Erwachsener) differenzieren, was übrigens auch gegen die Bedingungslosigkeit verstoßen würde. Es kommt auch darauf an, wie Sie es begrenzen: Bekommen das nur Deutsche, oder alle, die seit einem bestimmten Stichtag in Deutschland leben, oder auch alle Asylbewerber? Wenn alle 81 Millionen Bürger in Deutschland 12.000 Euro im Jahr bekommen, sind Sie schnell bei rund einer Billion Euro im Jahr. Das ist der komplette Sozialhaushalt der Bundesrepublik, und das würde bedeuteten, dass man Dinge wie etwa die Renten abschaffen müsste. Das stellt ein riesiges Problem dar, denn die ältere Generation hat ja schon Rentenansprüche erworben. Wenn man also so etwas einführen will, dann in Ländern, die noch kein Sozialsystem haben und wo die große Mehrheit der Menschen unter dem Grundeinkommen bleiben.

Würde mir ein Grundeinkommen nicht die Freiheit geben, das zu tun, was mich wirklich interessiert?

Das ist die Idee: Jeder hat ein Recht auf Faulheit oder ein Recht darauf, sich den Job auszusuchen, der ihn wirklich interessiert. Das ist für denjenigen, der diese Möglichkeit hat, tatsächlich ein großer Freiheitsgewinn. Für alle, die das bezahlen müssen, ist das aber eine Einschränkung der Freiheit, etwa durch hohe Steuersätze. Außerdem bietet unser Sozialsystem ja viele Möglichkeiten, solche Dinge auszuprobieren, indem man etwa Gründungszuschüsse beantragt. Aber am Ende muss man sich am Markt bewähren, also jemanden finden, der für die Arbeit Geld bezahlen will. Die Gesellschaft aufzufordern, dass zu bezahlen, was eigentlich keiner haben will, finde ich sehr fragwürdig.

Es wird auch oft argumentiert, dass durch die Digitalisierung Jobs vernichtet werden. Könnte das ein Grundeinkommen nicht auffangen?

Strukturwandel gab es immer schon. Wenn ein Grundeinkommen dazu führt, dass wir die Hände in den Schoß legen und auf die Digitalisierung verweisen, anstatt uns aktiv weiterzubilden, dann ist das letztlich fatal. Dann wären immer mehr Menschen auf ein Grundeinkommen angewiesen und es würde sich die Frage stellen, wie es finanziert werden soll. Mein 14-jähriger Sohn sagte einmal sehr schön, wenn ein Grundeinkommen käme, bräuchte er nichts mehr zu lernen, sondern könnte viel Zeit vor dem Computer verbringen. Allerdings fragte er sich dann auch, wer die Computerspiele entwickeln und ihm die Pizza bringen soll.

Sie sagten, diese Diskussion ist ein Phänomen von Krisenzeiten. Glauben Sie also, dass sie nach Corona wieder abflauen wird?

Die Befürworter sind sehr hartnäckig. Da kommen auch unterschiedliche Gruppen zusammen – manche, die sehr ökonomisch argumentieren und Bürokratie abbauen wollen, andere aus dem eher linken Spektrum, und viele Intellektuelle. Deshalb glaube ich, dass die Diskussion uns weiter begleiten wird. Der Vorteil besteht aber darin, dass uns die Debatte auch klar macht, welche Vorteile die soziale Marktwirtschaft hat. Ein bedingtes Grundeinkommen, dass viele Leistungen zusammenfasst, halte ich etwa für einen durchaus gangbaren Weg zur Reform der Grundsicherung. Auch bei der Bedürftigkeitsprüfung sollte gewährleistet sein, dass sie menschenwürdig ausgestaltet ist und der Bedürftige nicht wie ein Bittsteller behandelt und schikaniert wird. Außerdem zeigt die Krise, dass unser System der Sozialen Marktwirtschaft mit Kurzarbeitergeld und staatlichen Hilfen doch besser ist, als sein Ruf.