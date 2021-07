Ein Mann hält ein Ladekabel-Stecker an den Ladestutzen eines Autos. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Zürich/Heidelberg. (mk) Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB, der in der Rhein-Neckar-Region rund 3000 Mitarbeiter beschäftigt, treibt die Pläne für einen Börsengang seines Geschäfts mit Ladetechnik für Elektroautos offenbar flott voran. Die Sparte könnte bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 an die Schweizer Börse kommen, sagten mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters.

ABB-Chef Björn Rosengren hatte Ende April angekündigt, dass man das Geschäft, das Schnellladestationen für Autos und Busse herstellt, aus dem Konzern ausgliedern werde. Damit solle die Grundlage für einen mögliche Börsennotierung geschaffen werden. Der Wert der schnell wachsenden Einheit, die vom aktuellen Boom der Elektromobilität profitiert, könnte den von Reuters zitierten Personen zufolge bei rund drei Milliarden Dollar liegen. Die Banken Morgan Stanley und UBS dürften mit der Organisation betraut werden. Der Bereich beschäftigt 850 Mitarbeiter und ist in über 85 Ländern tätig.

Das Vorgehen von ABB weist dabei Parallelen zur Heidelberger Druckmaschinen AG auf, die in dem schnell wachsenden Geschäft mit Elektromobilität inzwischen ebenso unterwegs ist. Die Wieslocher produzieren mit großem Erfolg Heimladestationen für Elektroautos (Wallboxen). Im Juni war für das Geschäft – wie bei ABB – eine eigene Gesellschaft gegründet worden. "Bis Ende des Jahres soll diese Gesellschaft die operative Tätigkeit aufnehmen und eigenständig am Markt agieren", sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. "Die Wachstumsaussichten sind sehr attraktiv, derzeit prüfen wir unterschiedliche Finanzierungsoptionen. Auch die Möglichkeit eines Börsenganges wird für die Zukunft nicht ausgeschlossen."

Der Hauptfokus liege momentan aber auf der Erweiterung des Portfolios und der Vertriebsaktivitäten – auch im (europäischen) Ausland. "Hierfür sind wir mit möglichen Partnern im Gespräch."