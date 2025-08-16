Samstag, 16. August 2025

Plus Was war mit dem Cerbera?

Bewährungsstrafen nach TVR-Affäre – Streit um "herrenloses" Auto

Ein Ehepaar aus Rauenberg restaurierte für 90.000 Euro einen TVR, den es für herrenlos hielt – und änderte Nummern. Das Gericht sah Manipulation und verurteilte beide.

16.08.2025 UPDATE: 16.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 7 Sekunden
Dieser TVR Cerbera, ein britischer Sportwagen, wurde aus einer Tiefgarage in Walldorf gestohlen, wo ihn sein Besitzer nach der Überführung aus dem Herkunftsland abgestellt hatte. Er wurde Jahre später bei einem Ehepaar in Rauenberg wieder entdeckt. Foto: privat

Von Timo Teufert

Rauenberg/Walldorf. Sollte der britische Sportwagen der Marke TVR nur vor dem Verschrotten gerettet werden, oder wurde er gestohlen? Diese Frage musste das Schöffengericht am Amtsgericht Wiesloch beurteilen. Angeklagt waren ein Ehepaar aus Rauenberg und ein Fahrzeugspezialist aus Ludwigshafen, denen vorgeworfen wurde, das Auto aus einer Walldorfer

Von Timo Teufert
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
