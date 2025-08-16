Wiesloch. (tt) Jetzt geht es richtig los: Am heutigen Samstag ist der letzte Verkaufstag im Rewe-Markt im Eichelweg in Wiesloch. Ab Montag beginnt dann der Umbau des Marktes, der voraussichtlich am 16. Oktober wieder öffnen wird.

Bereits seit dem Frühjahr laufen Arbeiten rund um den Markt, schon seit einiger Zeit ist der Eingang verlegt, seit 7. Juni sind die Bedienungstheken