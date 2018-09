Von Axel Sturm

Die Geschichte der Total Feuerschutz GmbH Ladenburg, die dieser Tage ihr 100jähriges Firmenjubiläum feierte, ist eng mit dem Feuerlöscher verbunden. Es war der 2. August 1912, als im Berliner Patentamt mit der Patentnummer 277836 der erste abstellbare Feuerlöscher mit Trockenschaum angemeldet wurde. Es war eine revolutionäre Idee. Der neu entwickelte Feuerlöscher enthielt zwei außenliegende Wassertanks. Durch den Einsatz des Wassers, welches parallel mit dem durch Kohlendioxid angetriebenen Löschpulver eingesetzt wurde, entstand im Prinzip der erste effektive Feuerlöscher. Bis der Feuerlöscher der "Theo-Trocken-Feuerlöscher" GmbH auf den Markt kam, wurde fast ausschließlich mit Wasser gelöscht. Durch die geniale Erfindung des Total-Druckgasfeuerlöschers konnte man nun erfolgreich Entstehungsbrände löschen.

Durch die Weltwirtschaftskrise 1921/22 bekamen auch die Unternehmen der Feuerlöschbranche wirtschaftliche Probleme. Trotz der schwierigen Umstände wurde die Herstellung des Total-Feuerlöschers in Berlin fortgesetzt. Um neue Märke zu erschließen, wurden 1923 erstmals Löschfahrzeuge mit Total-Löschanlagen produziert. Die Marke Total stand für Qualität. Als 1929 das Luftschiff "Graf Zeppelin" auf Weltreise ging, waren an Bord die Kohlensäure-Trockenfeuerlöscher von Total.

1935 übernahm nach der 2. Weltwirtschaftskrise der Berliner Bankier Waldemar Foerstner das Unternehmen. Durch den ansteigenden Ölbedarf in Deutschland wuchs die Anzahl der Raffinerien und damit auch das Brand- und Sicherheitsrisiko. 1930 kam der "Apparat zur Erzeugung von Feuerlöschschaum" auf den Markt, der sich bei Erdölbränden bewährte.

1936 wurde die Verwaltung und Produktion der Firma Total von Berlin nach Apolda in Thüringen verlegt. Doch nach dem Weltkrieg war die Enteignung durch die Sowjets ein herber Schlag für das Unternehmen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion transportierten Foerstner und seine Mitarbeiter unfertige Produkte, Patente und Zeichnungen aus dem Werk Apolda nach Oberschefflenz bei Mosbach. 1948 stieg Walter Becker in das Unternehmen ein, der nach umfangreichen Grundstückskäufen den Firmensitz nach Ladenburg verlegte.

In Ladenburg wurden die Total-Produkte verbessert und weiterentwickelt. Erstmals wurden Feuerlöscher mit Schlauch und Löschpistolen gefertigt. Feuerwehrfahrzeuge mit vollautomatischen Löschanlagen, die unter anderen in Industriebetrieben, aber auch an Flughäfen eingesetzt wurden, sorgten für volle Auftragsbücher.

Ab 1958 wurden in Ladenburg Strahlenmessgeräte gebaut, um die Feuerwehren in Zeiten der atomaren Aufrüstung mit den Geräten auszustatten. Auch die Entwicklung der Löschfahrzeuge für Flughäfen ging weiter. Erstmals wurde 1969 ein Flughafenlöschfahrzeug mit 12 Tonnen Löschpulver vorgestellt. Überhaupt werden Pulverprodukte immer gefragter, daher wurde 1972 im Werk Ladenburg der Pulverturm errichtet. In dem Unternehmen arbeiteten rund 1000 Mitarbeiter. Total war einer der größten Arbeitgeber Ladenburgs.

Ein neuer Geschäftszweig wurde 1973 mit dem Einstieg in die Rennsportsicherheitssparte gefunden. Es wurde der Maserati "Firehunter" vorgestellt, der damals das schnellste Löschfahrzeug der Welt war. Das Löschfahrzeug beschleunigte von 0 auf 100km/h in nur 8 Sekunden. Die Löschpistolen befanden sich übrigens auf dem Dach des Maseratis.

Beim Jim Clark-Rennen 1976 auf dem Hockenheimring kam die Total "Löschbiene" erstmals zum Einsatz. Das Löschmotorrad, das schnell und flexibel einsetzbar war, wurde in Kooperation mit BMW produziert.

Auch im Rettungswesen der Schifffahrtsbranche fand Total den Einstieg. Der Löschkreuzer "Weser" wurde 1976 mit 30 Löschstrahlrohren ausgestattet, so dass Schiffsbrände auf der Weser und im Bremer Hafen meist schnell unter Kontrolle gebracht wurden.

Bis 1987 wurde am Standort Ladenburg in neue Gebäude, aber auch in den Löschübungsplatz investiert. Bereits 1980 hatte der Krupp-Konzern das Unternehmen erworben. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde 1987 die Produktion der Feuerlöschgeräte an den Standort Köln verlagert.

1990 erwarb Wormard International die Firma, die 1991 vom heutigen Eigentümer, dem US-amerikanischen Mischkonzern Tyco, übernommen wurde. Heute liefert das Unternehmen moderne Aufladefeuerlöscher mit unterschiedlichen Löschmedien. Das zweite große Standbein ist die Tätigkeit als Dienstleister rund um den Brandschutz. "Wir haben eine stabile wirtschaftliche Basis sowie eine strategische Ausrichtung auf Wachstum", blickt Geschäftsführer Jürgen Joseph optimistisch in die Zukunft, zumal Total plant, mit Millioneninvestitionen das modernste Schulungszentrum in Sachen Brandschutz am Standort Ladenburg zu bauen.