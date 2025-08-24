Fürth (dpa) - Nach einem verpatzten Saisonstart hat Holstein Kiel den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Bei der SpVgg Greuther Fürth gewannen die Gäste eine über weite Strecken enge Partie mit 2:0 (1:0). Neuzugang Jonas Therkelsen brachte den Bundesliga-Absteiger in der 31. Minute auf Erfolgskurs. Tief in der Nachspielzeit erhöhte John Tolkin (90.+5) nach einem Konter mit einem Schuss ins leere Fürther Tor.

Vor 11.005 Zuschauern im Sportpark Ronhof gestaltete sich das Geschehen auf dem Rasen zunächst ausgeglichen. Die besseren Chancen hatten jedoch die Kieler, die durch einen starken Konter in Führung gingen. Nach einem Pass von Phil Harres lief Therkelsen ungestört in den Fürther Strafraum und umkurvte Torwart Pelle Boevink mit dem Ball. Der Norweger schoss den Ball zwischen zwei Fürther Abwehrspielern hindurch aus kurzer Distanz ins Netz.

In Rückstand liegend tat sich Fürth trotz vieler Spielanteile weiter schwer. Die Gastgeber strahlten selten richtige Torgefahr aus. Ein Weitschuss von Branimir Hrgota landete - wie viele Fürther Abschlüsse - neben dem Tor (39.). Erst in der Schlussphase drängte Fürth richtig. Die beste Gelegenheit hatte Noel Futkeu, der den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbeischoss (76.). Der Mittelstürmer wurde dabei gehalten, für einen Elfmeter reichte es dem Schiedsrichter nicht.