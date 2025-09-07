Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer treffen im EM-Viertelfinale am Mittwoch auf Slowenien mit NBA-Superstar Luka Doncic. Die Slowenen setzten sich in Riga im Achtelfinale gegen Italien dank einer erneuten Gala-Vorstellung von Doncic mit 84:77 (50:40) durch. Doncic erzielte 42 Punkte, davon allein 30 in den ersten beiden Vierteln.

In der Vorbereitung hatte die deutsche Mannschaft bereits zweimal gegen Slowenien gespielt und beide Duelle für sich entschieden. Auch bei der WM 2023 hatte es auf dem Weg zum Titel einen deutschen Erfolg gegeben. Deutschland ist bei dieser EM noch ungeschlagen und geht als Favorit ins Viertelfinale.

Nächster Favorit scheidet aus

Unterdessen hat es den nächsten Mitfavoriten erwischt. Nach Titelverteidiger Spanien und Vize-Weltmeister Serbien ist auch Frankreich ausgeschieden. Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2024 verlor in Riga sein Achtelfinale gegen Außenseiter Georgien mit 70:80 (37:38) und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale der Europameisterschaft.

Dort trifft nun Georgien auf Finnland. Die Finnen hatten am Samstag sensationell Topfavorit Serbien um NBA-Superstar Nikola Jokic mit 92:86 ausgeschaltet. Spanien, EM-Champion 2022 in Deutschland, war bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Die Franzosen, bei denen Superstar Victor Wembanyama in diesem Sommer pausiert, zeigten eine enttäuschende Leistung. Der Sieger des Außenseiter-Duells Finnland gegen Georgien könnte im Halbfinale auf Deutschland treffen.