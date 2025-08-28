Tampere (dpa) - Der deutsche Basketballer Isaac Bonga hat sich beim EM-Auftaktspiel gegen Montenegro nicht schwerer verletzt und steht für die nächsten Partien planmäßig zur Verfügung. Beim Training im finnischen Tampere war der 25-Jährige bereits wieder dabei.

Bonga hatte beim 106:76-Sieg am Mittwoch humpelnd das Parkett verlassen. Bereits am Morgen danach konnte der Deutsche Basketball Bund (DBB) Entwarnung geben. Der athletische Flügelspieler ist eine der Schlüsselfiguren im deutschen Team. Bonga bringt Dynamik, Explosivität und starke Defensive ins Spiel.

Der Weltmeister trifft am Freitag (12.30 Uhr/RTL und MagentaSport) auf Außenseiter Schweden und könnte mit dem zweiten Sieg einen riesigen Schritt in Richtung Endrunde in Riga machen. Auch alle anderen deutschen Profis sind einsatzfähig. Am Samstag (12.30 Uhr) wartet in Mitfavorit Litauen der stärkste Gegner.