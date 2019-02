Erstmals in einem Pflichtspiel für den SVS am Ball: Dennis Diekmeier. Foto: Imago

Von Wolfgang Brück

Hamburg. Fabian Schleusener ist ein höflicher Mensch. "Bitte entschuldigen Sie", sagte der Torjäger des SV Sandhausen zum Gesprächspartner, als sein Blick immer wieder zum Bildschirm ging. Dort lief die Szene, die seiner Mannschaft beinahe den Ausgleich und einen Punkt beschert hätte. "Ärgerlich, dass der Pollersbeck die Arme noch hoch kriegt", meinte Schleusener. Der Präsident sah es ähnlich. "Aber eigentlich", sagte Jürgen Machmeier, "hatte der Gislason sogar die bessere Chance."

Damit keine Missverständnisse entstehen. Es wäre dreist gewesen, hätten die Sandhäuser nach der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV durch Tore von Jean-Pierre Lasogga (45. und 68.) bei einem Gegentreffer von Andrew Wooten (65.) nur über fehlendes Glück lamentiert. Denn das Gegenteil war der Fall.

Ohne einen starken Torwart Marcel Schuhen und ohne den fahrlässigen Umgang des HSV mit seinen Chancen hätte Sandhausen schon in der Halbzeit das Buch zumachen können. Philipp Förster war ehrlich: "Das war Angsthasen-Fußball. Über ein 0:4 oder 0:5 hätten wir uns nicht beklagen dürfen." Schleusener stimmte zu: "Wir haben uns versteckt." Machmeier kritisierte: "Der Respekt war zu groß. Wir hatten keinen Zugriff. Es fehlte der Mut."

Mut aber braucht es für den "langen, harten Weg", auf den sich Uwe Koschinat im Kampf gegen den Abstieg einrichtet. Deshalb hatte für den Trainer die bessere zweite Halbzeit mehr Gewicht als der desaströse erste Abschnitt. Deshalb relativierte der 47-jährige Fußballlehrer auch: "Der Hamburger SV dominiert die Liga. Er kann nicht unser Maßstab sein. Die Power, die Ballsicherheit können schon beeindrucken."

Vor allem wenn man wie Sören Dieckmann geradewegs aus der Regionalliga kommt. Oder wie Tim Knipping nach einem Schienbeinbruch, mehreren Operation, einer drohenden Amputation des Beines und insgesamt neun Monaten Pause zum ersten Mal wieder auf dem Rasen war.

Gewiss kein Vorteil war auch, dass sich Denis Linsmayer, die Schaltstelle zwischen Abwehr und Angriff, wegen plötzlicher Übelkeit kurz vor Dem Spiel krank melden musste.

Auch Dennis Diekmeier riss bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte noch keine Bäume aus, auch wenn er - ausgekocht und clever - den Elfmeter herausholte, den Andrew Wooten zum 1:1 verwandelte. Es sei für ihn nach acht Jahren beim HSV eine "emotional verdammt schwierige Situation" gewesen, bat der Ex-Hamburger um Verständnis für eine Darbietung mit Luft nach oben, "wirklich richtig krass."

"Dennis, du hättest einige Zocker reich machen können", scherzte ein Journalist. Wer beim Wettanbieter "ComeOn" zehn Euro auf ein Diekmeier-Tor setzte, dem winkte ein Gewinn von 170 Euro.

Der Hintergrund: In 220 Pflichtspielen für Nürnberg und Hamburg war dem Rechtsverteidiger kein Tor gelungen. Jetzt hätte er sich den Ball nur schnappen und den Elfer reinhauen müssen. Wooten war schneller und am ersten Arbeitstag hätte sich das auch nicht gehört.

Der Neue ist ein "feiner Kerl". Das sagen sie alle in Hamburg, das spürt man in den Gesprächen. Vorher beim rituellen Kreis im Mittelfeld hielt Dieckmeier die Ansprache, auch später füllte er die Rolle des Führungsspielers sichtbar aus.

Gut so, denn die Situation hat sich nicht verbessert für den SV Sandhausen. "Der Spieltag lief nicht für uns", weiß Machmeier. Ingolstadt und Magdeburg haben gewonnen. Zum Glück spielen beide jetzt gegeneinander, sonst könnte Sandhausen bei einer Niederlage gegen Bochum am Sonntag (13 Uhr/Sky) schon erheblich ins Hintertreffen geraten. Es wird wohl beim Abstiegs-Vierkampf bleiben - einer rettet sich, einer muss in die Relegation, zwei direkt in die Dritte Liga - denn Darmstadt und Bielefeld setzten sich mit Siegen erst mal ab.

Am Sonntag wird man nicht nur ein Auge auf Lukas Hinterseer werfen müssen - der Neffe des Schlagersängers war vor einem Jahr beim 3:2-Sieg am Hardtwald dreifacher Torschütze - auch Neuzugang Simon Zöller, der frühere Lauterer und Karlsruher, bewies am Dienstag beim 2:1-Sieg über Duisburg seine Torjäger-Qualitäten. Diekmeier ist gleichwohl zuversichtlich. Er sagt: "Wir schaffen es."

Optimismus ist gefragt.