Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Als gestern Nachmittag die Pressekonferenz rum war, kam der Video-Analyst. Frank Schwaben packte seine Sachen aus, den Laptop und den Beamer, und machte sich an die Arbeit. Der Berliner versucht Union Berlin, morgen (Samstag, 13 Uhr/direkt in Sky) Gastgeber des SV Sandhausen, auf die Schliche zu kommen. Cheftrainer Kenan Kocak brachte den 53 Jahre alten, sympathischen Wahl-Mannheimer vom SV Waldhof mit an den Hardtwald. Am Alsenweg war er Jugendtrainer, den LSV Ladenburg führte er in die Landesliga.

"Meine Tätigkeit ist bei der Vorbereitung nur ein kleiner Baustein", stellt er bescheiden fest. Immerhin, es kann vorkommen, dass Schwaben über ein Fußballspiel einen ganzen Tag brütet.

Auch die Profis unternehmen alles, um endlich mal was mitzunehmen von der "Alten Försterei". Dort gab es in den bisherigen fünf Zweitligaspielen fünf Niederlagen für Sandhausen. "Der Spielerrat ist zu mir gekommen", verrät Kocak, "und hat angeboten, einen finanziellen Beitrag zu den Flugkosten zu leisten. Das ist professionell." Je schneller man wieder daheim ist, desto besser kann man sich von den Anstrengungen erholen.

Der SV Sandhausen muss mit den Kräften haushalten. Denn die personelle Lage bleibt angespannt. Die umfangreiche Liste der Ausfälle hat sich sogar noch verlängert. Der Einsatz von Kapitän Nejmeddin Daghfous ist wegen Wadenbeschwerden stark gefährdet. Leart Paqarada muss wegen der fünften gelben Karte pausieren. Philipp Klingmann (Schädelbruch), Ken Gipson (Wadenbeinbruch), der Ex-Berliner Eroll Zejnullahu (Außenbandriss im Knie) und Julian Derstroff (muskuläre Probleme) sowie die Rekonvaleszenten Andrew Wooten, Damian Roßbach, Mirco Born und Robert Herrmann stehen nicht zur Verfügung.

Ohne die Aufzählung der vielen Verletzten wäre die Pressekonferenz wieder schnell vorbei gewesen. Denn obwohl der Rückstand zum Relegationsrang nur noch zwei Punkte beträgt, über das nächste Spiel hinaus will man sich am Hardtwald - das ist schlau - partout nicht äußern. Mal abgesehen davon, dass Geschäftsführer Otmar Schork auch an die Bundesliga denken wird, wenn er die Lizenzierungs-Unterlagen einreicht.

"Wir wollen ganz schnell 40 Punkte holen" sagt Markus Karl, "dann sehen wir weiter." Fangfragen umdribbelten der Chef der stärksten Abwehr der Zweiten Liga und sein Trainer geschickt. Karl, der mal bei Union unter Vertrag stand und dessen Schwiegereltern in der Hauptstadt leben, sagt über die Zeit nach den 40 Punkten: "Dann streben wir 41, 42, 43 Punkte an."

Kocak gab sich bei der Frage, gegen wen der Tabellendritte Holstein Kiel spielt, ahnungslos: "Das interessiert mich nicht." Falls Kiel, das zehnmal hintereinander nicht gewonnen hat, das Nord-Derby in St. Pauli verliert und Sandhausen in Berlin siegt, rücken die Kurpfälzer auf den dritten Rang vor.

Die "Eisernen" stehen mit vier Punkten weniger als Sandhausen auf dem neunten Platz, eine Enttäuschung bei den hohen Ansprüchen in der Metropole. Kenan Kocak, der diese Woche angeblich auch beim VfL Wolfsburg als Trainer-Kandidat im Gespräch war, verweist auf Sebastian Polter (12 Tore) und Steven Skrzybski (10 Tore). Die beiden Berliner sind damit fast so erfolgreich wie ganz Sandhausen (26 Tore).

Berlin zähle neben Ingolstadt, so der Trainer, zu den aussichtsreichen Anwärtern auf Rang drei. "Denn sie sind individuell am besten besetzt", glaubt der 37-jährige Fußballlehrer und wird leicht unwillig: "Wer behauptet, wir fahren als Favorit nach Berlin, hat keine Ahnung."

SV Sandhausen: Schuhen - Gislason, Karl, Kister, Knipping - Linsmayer, Kulovits- Stiefler - Vollmann, Sukuta-Pasu, Vunguidica.