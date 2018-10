Von Daniel Hund

Heidelberg. Was die RNZ bereits in der letzten, so erfolgreichen Saison angedeutet hatte, wird immer mehr zur traurigen Realität: Die Rhein-Neckar Löwen werden zunehmend zu einem lästigen Anhängsel. Seit der Abschied von Manager Thorsten Storm zum THW Kiel beschlossene Sache ist, herrscht Stillstand auf allen Ebenen. Irgendwie fühlt sich keiner zuständig für die Gelben. Auch Daniel Hopp nicht. Sein Herz hängt am Eishockey. Bei den Adlern macht er einen Riesen-Job. Für die Löwen bleibt da kaum mehr Zeit.

Ein neuer, starker Manager, ein Storm-Nachfolger, könnte dem deutschen Vize-Meister wieder Leben einhauchen. Doch die Suche gestaltet sich schwierig - oder will man gar keinen Macher mehr finden? Ein Verdacht, der sich aufdrängt, schließlich wurde nun auch die langjährige Pressesprecherin Ute Krebs, die wie die RNZ exklusiv berichtet hatte, ebenfalls nach Kiel wechselt, nicht mehr adäquat ersetzt.

Alles in allem eine beängstigende Situation für jeden Handball-Fan, der die Löwen im Herzen trägt. Einer, der beim badischen Handball-Bundesligisten seit Jahren ganz genau hinschaut, ist Marc Rapparlie. Der Schriesheimer ist ein echter Fachmann im Spiel zwischen den Kreisen. Mit Marius Steinhauser und Patrick Groetzki hat er zudem zwei Spieler aus dem aktuellen Löwen-Kader unter Vertrag. Rapparlie macht sich ebenfalls Sorgen, blickt der neuen Saison aber zuversichtlich entgegen.

> Marc Rapparlie, sie gelten als Handball-Fachmann. Was sagen Sie zur aktuellen Entwicklung? Zum einen ist da die Hängepartie um Manager Thorsten Storm und zum anderen wird nun auch Niklas Landin nach Kiel wechseln. Muss man sich Sorgen machen?

Das sind vier Fragen in einer (lacht), eigentlich fünf, denn ob ich Handball-Fachmann bin, müssen andere beantworten. Sorgen muss man sich über das Team in dieser Saison keine machen. Die Mannschaft hat sich in den letzen Jahren zu einem der Top-Teams entwickelt. Ich glaube auch, dass Trainer Nikolaj Jacobsen super beim Team ankommt. Er scheint die Spieler, anders als in der Vergangenheit, viel mehr in Gespräche einzubeziehen. Zur Hängepartie um Storm kann ich nichts sagen. Ich denke, der Club weiß, was er tut und warum man sich Zeit lässt. Kritisch wird es, wenn nun noch zwei oder drei weitere Schlüsselspieler den Club verlassen würden. Vielleicht hätte man Landin in einer anderen Konstellation noch halten können.

> Torhüter Jonas Maier, der bei der Junioren-EM in überragender Form war, steht nun schon in den Startlöchern. Richtig?

Er ist nun erst mal noch ein Jahr in Schaffhausen. Es war alles mit Thorsten Storm genau abgesprochen. Man wollte ihm viel Spielzeit in der Liga und dieses Jahr in der Champions League geben. Er hat eine große Chance dort die Nummer eins zu werden. Das muss er auch schaffen, wenn er sich für die Löwen interessant machen will. Er ist quasi ein Eigengewächs und wäre nach Christian Zeitz, der zweite echte Löwe, der den Sprung bei den Löwen in die Bundesliga schafft.

> Mit Marius Steinhauser und Patrick Groetzki haben Sie zwei Spieler bei den Löwen im aktuellen Kader. Sind Sie besorgt wegen der momentanen Situation?

Fakt ist: Man muss natürlich für klare und professionelle Verhältnisse sorgen und das eigentlich recht zügig. Ein Vakuum wie es durch den Abgang von Thorsten Storm entsteht, ist nie gut. Die Mitarbeiter machen bestimmt einen großartigen Job. Aber es muss ein Manager für den Coach, die Spieler und die Sponsoren da sein. Er ist auch eine Identifikationsfigur für den Club. Zwei oder drei verpasste Monate können schon große Unterschiede im Folgejahr ausmachen. Besorgt war ich nur wegen Marius, weil er nochmals vier bis sechs Wochen ausfällt. Ich bin mir aber sicher, dass er zurückkommt und eine gute Figur machen wird. Um Patrick muss ich mir keine Sorgen machen. Er steht mit beiden Beinen im Leben und ist durch und durch Profi. Ich habe selten einen so aufgeräumten Typen gesehen, der mit Rückschlägen und Erfolgen so umgeht.

> Nach RNZ-Informationen besitzen gerade die Topspieler bei den Löwen Ausstiegsklauseln ab 2015. Patrick Groetzki soll einer von ihnen sein. Was können sie dazu sagen?

Ja, Patrick hat eine solche Ausstiegsklausel.

> Mit der Installation eines neuen Geschäftsführers könnte man wieder auf allen Ebenen etwas Ruhe reinbringen. Eigentlich kann es doch nicht sein, dass man keinen findet, oder?

Es wurde ja nur noch nichts bekannt gegeben. Damit weiß man ja nicht, ob noch keiner gefunden wurde. Ich bin mir sicher, dass man hier eine gute Wahl trifft und bestimmt bald adäquat und mit keiner Übergangslösung handelt.

> Was ist mit Ihnen? Würden Sie sich diesen Job zutrauen?

Es gibt genügend Namen, da muss meiner nicht hinzugefügt werden. Die Rhein-Neckar Löwen sind einer der Top-Clubs in Deutschland und im europäischen Handball. Das ist doch für jeden, der die Fähigkeiten hat, ein interessanter Job.

> Welche Rolle trauen sie den Löwen in der neuen Saison zu? Vom Kader her sind sie vielleicht sogar noch einen Tick stärker als letztes Jahr, oder?

Wichtig war, dass der Kern der Mannschaft zusammengeblieben ist und die Neuzugänge sind qualitativ gleichwertig zu den Abgängen und dazu mit großem Potenzial. In der Abwehr muss man sehen, wie die Abgänge verkraftet werden können. Aber da kennt sich Olli Roggisch super aus und wird hier als Teammanager sicherlich mitarbeiten. Die Löwen sind für mich knapp hinter Kiel, wenn nicht sogar auf Augenhöhe. Sie werden sich nicht verstecken und aus der vergangenen Saison gelernt haben. Sie haben sich zu einer sympathischen Truppe mit tollem Zusammenhalt entwickelt. Die Erfahrungen aus der letzten Saison machen die Jungs sicherlich noch stärker. Vielleicht können die Mannheimer dem THW Kiel ja dieses Jahr in die Suppe spucken. Ich glaube da hätte der eine oder andere aufgrund der speziellen Konstellation Spaß daran (lacht). Es wäre dem Team zu gönnen einen deutschen Titel einzufahren.