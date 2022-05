Weinheim. (web) Deutliche Worte aus Weinheims Firmenlandschaft: Der Gewerbeverein Weinheim hat sich angesichts des VGH-Urteils gegen den Bebauungsplan für die Hintere Mult überrascht gezeigt und vor dem Verlust eines "Vorzeige-Unternehmens" gewarnt. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte den Bebauungsplan zur gewerblichen Entwicklung des Gebiets am Mittwoch gekippt (die RNZ berichtete).

"Wir hatten uns 2019 gemeinsam mit der Vereinigung Weinheimer Unternehmer gerade für diese Gewerbegebietserweiterung sehr engagiert", erinnert der Gewerbeverein unter anderem an die damals herausgegebene Broschüre "Fakten bitte – Zukunft Weinheim". Darin hatten Weinheims Wirtschaftsverbände unter anderem damit argumentiert, dass ein Gewerbegebiet in der Hinteren Mult die im Flächennutzungsplan ausdrücklich vorgesehene Erweiterung bereits vorhandener Firmenflächen an der Olbrichtstraße darstelle. Dort sitzt auch der erweiterungswillige Filterhersteller B&S. Allgemein rief der Gewerbeverein 2019 aber auch dazu auf, die Ansiedlung oder Erweiterung von Unternehmen nicht ausschließlich vor dem Hintergrund des damit einhergehenden Verbrauchs einiger landwirtschaftlicher Nutzflächen zu sehen. Erinnert wurde unter anderem an die Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort, das soziale Engagement vieler Firmen und die ohnehin hohen Ansprüche, die die Stadt stellt. Stichworte: Gewerbesteuerhebesatz und Bewerber-Rankings bei Grundstücksvergaben.

Es kam auch das Argument vor, dass die Firmen und die durch sie erzielten Steuereinnahmen essenziell wichtig sind, um die Ansprüche der Bürger an Kinderbetreuung, Freizeitangebote, Stadtgestaltung oder kommunale Dienstleistungen zu befriedigen.

"Unsere Hoffnung ist, dass die vom Gericht monierten Mängel im Interesse unserer Stadt schnell heilbar sind", warnt der Gewerbeverein nun. "Ansonsten könnte Weinheim wieder ein Vorzeige-Unternehmen verlieren, das rund 250 Arbeitsplätze bietet", heißt es mit Blick auf die Firma B&S. Denn: "Weinheim braucht vielfältige und starke Unternehmen, um die Zukunft unserer Stadt zu sichern und zu gestalten."