Walldorf. (obit) Seit dem 18. Juli wird auf dem Teilstück zwischen der "Monsterkreuzung" (betrifft die Landesstraßen L723 und L598) und der Kreuzung der Landesstraße L723 und der Wieslocher Straße die Fahrbahndecke saniert. Nun startet die zweite Bauphase. Betroffen ist ein etwa zwei Kilometer langer und 36.000 Quadratmeter großer Abschnitt.

Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, werden die beiden oberen Asphaltschichten erneuert. In der ersten Bauphase wurden Mittelstreifenüberfahrten zwischen "Monsterkreuzung" sowie im Bereich der Dietmar-Hopp-Allee eingerichtet. Mit dem Start der zweiten Phase wird der Verkehr einstreifig am Baufeld im Bereich der SAP-Zufahrt am Hasso-Plattner-Ring vorbeigeführt. Die Zufahrt zur SAP über den Hasso-Plattner-Ring ist nicht möglich. Eine Umleitung über ist ausgeschildert. Diese Arbeiten sollen bis Dienstag, 26. Juli, dauern. Danach folgen weitere Sanierungsarbeiten.