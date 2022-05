Freigänger-Verbot ist eine "unverhältnismäßige Maßnahme"

Walldorf. Ab sofort dürfen Walldorfer Katzen nicht mehr das Haus verlassen – zumindest diejenigen, die in Walldorf-Süd leben. Wie der Rhein-Neckar-Kreis am Samstag auf seiner Homepage veröffentlicht hat, gilt diese Allgemeinverfügung ab dem heutigen Dienstag und bis Ende August. Als Grund führt die Untere Naturschutzbehörde des Kreises den Schutz der vom Aussterben bedrohten Haubenlerchen an. ...

Allerdings verspricht er in seiner öffentlichen Stellungnahme, dass der Tierschutzverein in Zusammenarbeit mit Juristen versuchen wird, einen Widerspruchstext zu verfassen. Darin wird auch deutlich, dass der Verein nicht hinter dem Freigänger-Verbot des Kreises steht: "Bewahren Sie bitte Ruhe", adressiert Stutz an die Katzenhalter. "Ich versichere Ihnen, dass wir unser Bestes geben, um diese unverhältnismäßige Maßnahme zu stoppen."

Wenn eine Katze eine der etwa sechs in Walldorf lebenden Haubenlerchen tötet, erwartet den Halter eine Geldstrafe bis zu 50.000 Euro. Aber bevor es so weit kommt, will der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf laut einer öffentlichen Stellungnahme mit Juristen abklären, "inwieweit die Allgemeinverfügung des Rhein-Neckar-Kreises verhältnismäßig ist", oder ob es nicht mildere Mittel gebe. Auf RNZ-Anfrage wollte sich Stutz nicht näher äußern – zumindest nicht, solange die juristische Beurteilung noch ausstehe.

Die Behörde hatte am Wochenende entschieden, dass zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Haubenlerchen den dort lebenden Katzen ab sofort bis Ende August ihr Freigang verwehrt werden muss. Wird gegen diese Auflage verstoßen, droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Von Sophia Stoye

Walldorf. Erst seit einem Tag gilt das Freigänger-Verbot für Katzen in Walldorf-Süd, und schon sind ihre Halter verzweifelt. Das sagt zumindest Volker Stutz, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf, der angekündigt hat, juristisch gegen die Allgemeinverfügung des Rhein-Neckar-Kreises vorgehen zu wollen.

Die Behörde hatte am Wochenende entschieden, dass zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Haubenlerchen den dort lebenden Katzen ab sofort bis Ende August ihr Freigang verwehrt werden muss. Wird gegen diese Auflage verstoßen, droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Wenn eine Katze eine der etwa sechs in Walldorf lebenden Haubenlerchen tötet, erwartet den Halter eine Geldstrafe bis zu 50.000 Euro. Aber bevor es so weit kommt, will der Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf laut einer öffentlichen Stellungnahme mit Juristen abklären, "inwieweit die Allgemeinverfügung des Rhein-Neckar-Kreises verhältnismäßig ist", oder ob es nicht mildere Mittel gebe. Auf RNZ-Anfrage wollte sich Stutz nicht näher äußern – zumindest nicht, solange die juristische Beurteilung noch ausstehe.

Allerdings verspricht er in seiner öffentlichen Stellungnahme, dass der Tierschutzverein in Zusammenarbeit mit Juristen versuchen wird, einen Widerspruchstext zu verfassen. Darin wird auch deutlich, dass der Verein nicht hinter dem Freigänger-Verbot des Kreises steht: "Bewahren Sie bitte Ruhe", adressiert Stutz an die Katzenhalter. "Ich versichere Ihnen, dass wir unser Bestes geben, um diese unverhältnismäßige Maßnahme zu stoppen."

Update: Dienstag, 17. Mai 2022, 20.15 Uhr

Walldorfer müssen ihre Katzen einsperren

Von Sophia Stoye

Walldorf. Ab sofort dürfen Walldorfer Katzen nicht mehr das Haus verlassen – zumindest diejenigen, die in Walldorf-Süd leben. Wie der Rhein-Neckar-Kreis am Samstag auf seiner Homepage veröffentlicht hat, gilt diese Allgemeinverfügung ab dem heutigen Dienstag und bis Ende August. Als Grund führt die Untere Naturschutzbehörde des Kreises den Schutz der vom Aussterben bedrohten Haubenlerchen an.

Die Allgemeinverfügung gilt für alle Personen, die im südlichen Teil Walldorfs frei laufende Katzen halten. Entwischt eine Katze, ist der Halter dazu verpflichtet, sie wieder einzufangen. Und wenn jemand gegen die Vorschrift verstößt, kann er mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro bestraft werden. Sollte die Katze eine Haubenlerche töten, droht eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro. Denn die Vogelart steht auf der Roten Liste Baden-Württembergs und Deutschlands und wird der höchsten Gefährdungskategorie (schwerwiegend bedroht) zugeordnet. Der Lebensraum der Haubenlerchen befindet sich in Baden-Württemberg ausschließlich im Bereich zwischen Karlsruhe und Mannheim, neben Walldorf ist auch die Region um Waghäusel und Ketsch ein beliebter Brutplatz.

Die Krux dabei: Haubenlerchen nisten gerne auf Bauplätzen in der Nähe von Wohngebieten. Dort, wo sich also viele frei laufende Katzen aufhalten. Und da sie auf dem Boden brüten, fallen sie den kleinen Raubtieren schnell zum Opfer. Zudem sind die Jungvögel der Haubenlerchen in den ersten Wochen flugunfähig, bei Gefahr verharren sie reglos am Boden statt zu flüchten – für die Katzen ein gefundenes Fressen.

In Walldorf selbst gibt es vermutlich nur noch drei Brutpaare. Da die Vogelart immer seltener werde, kommt es für den Fortbestand der Art dem Rhein-Neckar-Kreis zufolge "auf das Überleben jedes einzelnen Jungvogels an". Auf RNZ-Anfrage bestätigt Sprecher Ralph Adameit, dass sich die Katzen auch nicht im Garten ihrer Besitzer aufhalten dürfen.

Ohne Alternative sind die Katzenhalter aber nicht: Zum einen kann laut Allgemeinverfügung für den Einzelfall auch eine Erlaubnis zum Freigang beantragt werden – zum Beispiel dann, wenn sich nachweisen lässt, dass die Katze zwar im Geltungsbereich lebt, sich aber nicht in dem als Gefahrenbereich markierten Gebiet der Haubenlerchen aufhält.

Zum anderen schlägt der Kreis vor, die Katzen – statt sie über mehrere Monate einzusperren – für den Zeitraum zu Freunden oder Verwandten zu bringen, die weiter entfernt von der Brutstätte der Haubenlerchen wohnen. Zudem dürfen Katzenhalter ihre Tiere an der Leine ausführen. Allerdings darf diese nicht länger als zwei Meter sein. Die Allgemeinverfügung gilt jetzt erstmal bis 2025 – jeweils vom 1. April bis einschließlich 31. August, der Brutzeit der Vögel. Je nach dem, wie groß die Population der Haubenlerchen dann ist, wird das Freigänger-Verbot verlängert.

"Uns sind da die Hände gebunden", betont Walldorfs Bürgermeister Matthias Renschler. Die Stadt habe mit der Entscheidung, eine Allgemeinverfügung zu erlassen, nichts zu tun. "Ich persönlich habe Verständnis für die Katzenhalter", sagt der Bürgermeister – er selbst sei mit Katzen aufgewachsen und wisse, was es bedeutet, wenn die Katze mal zwei Tage eingesperrt werden muss: "Die gehen an die Tapete oder ans Sofa, sie über mehrere Monate einzusperren, halte ich für realitätsfremd."

Auch Ordnungsamtsleiter Klaus Brecht ist überzeugt: "In der Praxis wird die Umsetzung der Allgemeinverfügung gewaltig hapern." Zudem sehe man der Katze auch nicht an, wer ihr Halter sei. Und ihnen bis zur Katzenklappe hinterherzulaufen, verspreche wenig Erfolg. Wie Kreis-Sprecher Adameit erklärt, sollen Mitarbeiter eines Fachbüros – die auch den Bestand der Haubenlerchen kontrollieren – nach frei laufenden Katzen Ausschau halten. "Eine Möglichkeit ist, dass die Mitarbeiter dann schauen, von wo die Katzen kommen, oder den Chip am Ohr auslesen", so der Sprecher.

Zwar sei es wichtig, die Haubenlerchen zu schützen. Aber Bürgermeister Renschler zufolge sollte man dafür auf mildere Mittel zurückgreifen. Doch die bringen nichts, ist der Kreis überzeugt. Seit einigen Jahren habe es mehrere Schutzmaßnahmen wie Elektrozäune um Brutgebiete oder vorübergehende Baustopps in Walldorf gegeben und trotzdem habe man die Haubenlerchen nicht schützen können.

Erst letztes Jahr wurde in Walldorf ein Gerät getestet, das mithilfe von Ultraschall-Signalen die Katzen von den Haubenlerchen fernhalten sollte. Doch die erwünschte Wirkung blieb aus: Die Katzen wurden nur moderat abgeschreckt, dafür lösten die Töne zum Teil Schmerzen aus, wie der Kreis informiert. Nun will Bürgermeister Renschler nochmal auf die Naturschutzbehörde zugehen, "vielleicht findet man eine gemeinsame Lösung". Dabei sind nicht nur die Katzen der Grund dafür, dass nur wenige Haubenlerchen überleben: Auch Rabenvögel wie Elstern oder Tiere wie Füchse oder Marder gefährden den Bestand der kleinen Vögel.

Dass die Allgemeinverfügung das Leben der Katzen und ihrer Halterinnen und Halter erheblich einschränkt, ist dem Rhein-Neckar-Kreis bewusst: In der Allgemeinverfügung schreibt die Behörde, dass Halter mit Beeinträchtigungen rechnen müssten, wie Störung der Nachtruhe, gesteigerte Verletzungsgefahr durch ein aggressiveres Verhalten ihrer Katzen oder erhöhte Kosten, beispielsweise für die Unterbringung in einer Tierpension. Zudem könne der temporäre Freiheitsentzug zu einer erhöhten Unruhe, zum Zerkratzen von Tür- und Fensterrahmen oder zur Beschädigung von Mobiliar führen. "Die Tiere können sich aber auch zurückziehen und depressiv werden", warnt der Kreis.

Info: Der genaue Bereich, in dem die Allgemeinverfügung gilt, ist auf der Website des Rhein-Neckar-Kreises unter www.rhein-neckar-kreis.de, Reiter Aktuelles unter Bekanntmachungen einzusehen.