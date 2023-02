Hirschberg. (ans) Gleich in mehreren Hirschberger Straßen, darunter in den Ortsdurchfahrten, muss ab Montag langsamer gefahren werden, denn dann gilt Tempo 30 anstatt wie bisher Tempo 50. Bereits im Dezember gab es hierzu die verkehrsrechtliche Anordnung, laut Hauptamtsleiter Frank Besendorfer montiert die Straßenmeisterei ab Montag die entsprechenden Tempo-30-Schilder.

Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung gilt dann im südlichen Bereich der Ortsdurchfahrt in Großsachsen, sprich von Höhe Edeka Zeilfelder bis kurz vor der Lobdengaustraße – in der restlichen Ortsdurchfahrt wurde Tempo 30 schon vor Längerem eingeführt. Außerdem in der Breitgasse ab der Landstraße bis zur Lettengasse sowie in der kompletten Ortsdurchfahrt von Leutershausen.

Diesen Neuerungen vorausgegangen war die Lärmaktionsplanung, mit der versucht werden soll, in Schriesheim, Hirschberg und Dossenheim eine Lärmminderung zu erreichen. Eine Möglichkeit hierfür ist eine Reduzierung der Geschwindigkeit, das Genehmigungsprocedere für eine Begrenzung auf Tempo 30 ist allerdings komplex. Daher ist die Gemeinde Hirschberg auch der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" beigetreten, die sich dafür einsetzt, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten.

Die Verwaltung schlägt zudem offenbar einen neuen Weg ein, um auch bei zwei weiteren Straßen eine Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 zu erreichen: "Für die Heddesheimer Straße und die Talstraße bereiten wir aktuell einen Antrag auf Temporeduzierung aus Verkehrssicherheitsgründen vor", teilte Besendorfer mit.