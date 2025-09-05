Wilhelmsfeld. (dh) Am Freitagabend gegen 18 Uhr kam es in Wilhelmsfeld beim Abbiegen von der Bergstraße in den Rainweg zu einem Unfall.

Eine ältere Frau war gerade dabei, mit ihrem VW Golf die steile Straße hinaufzufahren, als sie plötzlich wieder zurückrollte und auf einem Grünstreifen mit hohem Bordstein zum Stehen kam.

Und wie konnte es dazu kommen? Laut Zeugenaussagen war es so: Sie wollte aufgrund der starken Steigung noch schnell in den ersten Gang schalten, schaffte dies aber nicht mehr und rutschte deshalb unkontrolliert ab. Ihr selbst ist nichts passiert.

Im Rückwärtsrollen riss sie ein Verkehrsschild um. Das Auto konnte darauf hin nicht mehr bewegt werden. Zunächst rückte die Wilhelmsfelder Feuerwehr an. Auch die Polizei war vor Ort.

Ort des Geschehens

Es stellte sich jedoch heraus, dass auch die Feuerwehr das Auto nicht bergen konnte, also wurde der ADAC gerufen, der das Auto mit einem Kran und Kralle angehoben hat.