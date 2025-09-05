Freitag, 05. September 2025

Wilhelmsfeld

Seniorin rollt zurück – Golf bleibt auf Bordstein hängen (plus Fotogalerie)

Beim Anfahren am steilen Rainweg rollte eine ältere Fahrerin zurück. Sie blieb unverletzt, doch ihr Golf krachte gegen ein Schild und musste per Kran geborgen werden.

Eigentlich wollte die ältere Fahrerin mit ihrem Golf den steilen Rainweg bergauf fahren. Überraschend endete die Fahrt jedoch an einem Bordstein. Foto: Silvia Hund

Wilhelmsfeld. (dh) Am Freitagabend gegen 18 Uhr kam es in Wilhelmsfeld beim Abbiegen von der Bergstraße in den Rainweg zu einem Unfall.

Eine ältere Frau war gerade dabei, mit ihrem VW Golf die steile Straße hinaufzufahren, als sie plötzlich wieder zurückrollte und auf einem Grünstreifen mit hohem Bordstein zum Stehen kam.

Und wie konnte es dazu kommen? Laut Zeugenaussagen war es so: Sie wollte aufgrund der starken Steigung noch schnell in den ersten Gang schalten, schaffte dies aber nicht mehr und rutschte deshalb unkontrolliert ab. Ihr selbst ist nichts passiert.

Im Rückwärtsrollen riss sie ein Verkehrsschild um. Das Auto konnte darauf hin nicht mehr bewegt werden. Zunächst rückte die Wilhelmsfelder Feuerwehr an. Auch die Polizei war vor Ort. 

Es stellte sich jedoch heraus, dass auch die Feuerwehr das Auto nicht bergen konnte, also wurde der ADAC gerufen, der das Auto mit einem Kran und Kralle angehoben hat.

Am späteren Abend dann wurde der Golf per Kran geborgen. Foto: Silvia Hund