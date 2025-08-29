Freitag, 29. August 2025

Plus Wieslocher Winzerfest hat begonnen

Lebensfreude und Genuss im Gerbersruhpark

Die düsteren Wetterprognosen bewahrheiteten sich nicht. Die Neuerungen auf dem Fest kommen unterschiedlich an.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 18:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
300 bis 400 Besucherinnen und Besucher kamen zur Eröffnung des Winzerfestes im Park. Foto: Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Der angekündigte Regen blieb glücklicherweise aus und so startete das diesjährige Winzerfest "trocken", zumindest was das Nass von oben betraf. So sollte es auch den gesamten Abend bleiben. Der Ansturm hielt sich dennoch beim Startschuss in überschaubaren Grenzen, etwa 300 bis 400 Gäste dürften es gewesen sein.

Begonnen hatte das

