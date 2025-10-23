Von Konrad Bülow

Wiesloch/Heidelberg. Auf ihrer Hauptversammlung im September hatte die Beschäftigungsinitiative Wiesloch und Umgebung (Biwu) Alarm geschlagen: Die gemeinnützige Gesellschaft habe mit finanziellen Problemen zu kämpfen, ihr Erhalt sei ungewiss.

{element}

Das habe auch damit zu tun, dass ihr nicht genügend Personen zur Wiedereingliederung in den