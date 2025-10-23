Donnerstag, 23. Oktober 2025

Plus Wiesloch

Warum Arbeitsagentur und Jobcenter die Biwu brauchen

Klaus Pawlowski, Chef der Arbeitsagentur, und Janina Jung, Leiterin des Jobcenters, über die Zusammenarbeit mit der Beschäftigungsinitiative.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 3 Sekunden
Unter anderem bei Entrümpelungen – wie auf dem Symbolbild zu sehen – versucht die Beschäftigungsinitiative Wiesloch und Umgebung, Menschen, die ihr das Jobcenter zuweist, eine Tagesstruktur zu geben und sie an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Foto: Christiane Kokot/dpa

Von Konrad Bülow

Wiesloch/Heidelberg. Auf ihrer Hauptversammlung im September hatte die Beschäftigungsinitiative Wiesloch und Umgebung (Biwu) Alarm geschlagen: Die gemeinnützige Gesellschaft habe mit finanziellen Problemen zu kämpfen, ihr Erhalt sei ungewiss.

Das habe auch damit zu tun, dass ihr nicht genügend Personen zur Wiedereingliederung in den

