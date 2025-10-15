Von Timo Teufert

Wiesloch/Nußloch. Wo sonst Muschelkalk abgebaut wird, fand nun eine große überregionale Übung mit mehr als 60 Helfern des Technischen Hilfswerks (THW) statt. Im Steinbruch von Heidelberg Materials in Nußloch hatte die THW-Ortsgruppe Wiesloch-Walldorf acht Stationen vorbereitet, an denen die speziellen Räumgruppen, die es beim THW gibt, realitätsnahe