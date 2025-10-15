Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Wiesloch

THW-Übung mit schwerem Gerät im Steinbruch Nußloch (plus Video)

Über 60 Ehrenamtliche aus der Region kamen dafür in den Nußlocher Steinbruch. Die Organisation lag beim Ortsverband Wiesloch-Walldorf.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 22 Sekunden
Die Räumgruppen des Technischen Hilfswerks übten im Nußlocher Steinbruch verschiedene Szenarien für den Ernstfall: Auf dem weitläufigen Areal wurde zum Beispiel eine provisorische Straße gebaut. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

Wiesloch/Nußloch. Wo sonst Muschelkalk abgebaut wird, fand nun eine große überregionale Übung mit mehr als 60 Helfern des Technischen Hilfswerks (THW) statt. Im Steinbruch von Heidelberg Materials in Nußloch hatte die THW-Ortsgruppe Wiesloch-Walldorf acht Stationen vorbereitet, an denen die speziellen Räumgruppen, die es beim THW gibt, realitätsnahe

