Putin und Nato – Vortrag entlarvt Mythen zur Osterweiterung
Der Journalist Ignaz Lozo erläuterte in der VHS Wiesloch, wie Russland die Nato-Osterweiterung instrumentalisiert. Historisch sei die angebliche Bedrohung unbegründet.
Von Armen Begic
Wiesloch. "Es ist ein strittiges Thema." Mit diesen Worten eröffnet der Journalist Ignaz Lozo seinen Vortrag in der Volkshochschule Südliche Bergstraße – und ergänzt später: "Jedenfalls in der Gesellschaft." Im Fokus der ersten Veranstaltung der neu aufgelegten "Akademie für alle" steht die Mythenbildung, die der russische Präsident Wladimir Putin rund um